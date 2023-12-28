Патрик Кэйн – 1-й игрок «Детройта» после Дацюка, забивший в 4 матчах подряд в возрасте 35+ лет
Нападающий Патрик Кэйн забил в 4-м матче НХЛ подряд.
35-летний форвард «Детройта» забросил шайбу в игре против «Миннесоты» (3:6), продлив свою голевую серию до 4 матчей.
Теперь на его счету 11 (6+5) очков в 11 играх нынешнего сезона.
Патрик Кэйн стал первым игроком «Ред Уингс» после Павла Дацюка (голы в 4 матчах подряд в сезоне-2014/15), забившим в 4 играх подряд в возрасте 35 лет и старше.
в рамках конечно у нас беда который год эх
После хоть кого.