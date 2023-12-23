Патрик Кэйн – 2-й игрок в истории НХЛ с 50 реализованными попытками в сериях буллитов. У Тэйвса 52, Оши с 49 делит 3-е место

Теги рейтинги Вашингтон Детройт Даллас Франс Нильсен Джо Павелски НХЛ Джонатан Тэйвс Патрик Кэйн Ти Джей Оши Хоккей

Патрик Кэйн – 2-й игрок в истории НХЛ с 50 удачными попытками в сериях буллитов.

Сегодня точный бросок форварда «Детройта» стал завершающим в серии против «Филадельфии» (7:6 Б). 

В активе 35-летнего американца стало 50 удачных попыток в сериях за карьеру. По их числу он уступает только бывшему одноклубнику по «Чикаго» Джонатану Тэйвсу (52). 

Третье место делят Франс Нильсен и Ти Джей ОшиВашингтон») – по 49. Пятое место занимает Джо Павелски («Даллас», 47). 

При этом из игроков с 40+ удачными попытками лучший процент реализации имеют Оши (47,6%, 49 из 103), Тэйвс (47,3%, 52 из 110) и Нильсен (46,2%, 49 из 106). У Кэйна – 39,3% (50 из 127).

Отметим, что послематчевые буллиты в НХЛ были введены в сезоне-2005/06 для игр регулярного чемпионата. 

 

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