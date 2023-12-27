Николай Заварухин о 4:1 с Минском: «Трудовая победа «Автомобилиста». Парни выжимали из себя, вытаскивали через не могу»

Николай Заварухин оценил победу «Автомобилиста» над минским «Динамо» (4:1).

«Тяжелая игра, сложный первый период: много борьбы, стыков. Сегодня парни выжимали из себя, вытаскивали через не могу, тяжелая, трудовая победа.

В первом перерыве я просил их более агрессивно сыграть. Наверное, после баскетбола такой лед был – шайба скакала, жарко было играть», – сказал главный тренер « ».