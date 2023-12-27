Николай Заварухин о 4:1 с Минском: «Трудовая победа «Автомобилиста». Парни выжимали из себя, вытаскивали через не могу»

Теги Автомобилист Николай Заварухин Динамо Минск КХЛ Хоккей

Николай Заварухин оценил победу «Автомобилиста» над минским «Динамо» (4:1).

«Тяжелая игра, сложный первый период: много борьбы, стыков. Сегодня парни выжимали из себя, вытаскивали через не могу, тяжелая, трудовая победа.

В первом перерыве я просил их более агрессивно сыграть. Наверное, после баскетбола такой лед был – шайба скакала, жарко было играть», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

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2 комментария
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Понятно,специалистам виднее,но не показалось,что вывернули себя наизнанку,чтобы выиграть.Такой же тягомотный хоккей ,что и с ,,Ладой".Смотрел параллельно хоккей ,,Торпедо":,,Спартак",было что сравнить.Главное -выиграли,а победителей ,как известно...
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Не знаю, но мне не показалось, что настолько тяжелая и трудовая победа была. Автомобилист намного лучше смотрелся , чем Минск и заслуженно победил и по мне так, это был достойный реванш за поражение у себя дома. Обидин красавчик, так держать! Всех с Победой, смотрим дальше!
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