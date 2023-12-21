Заварухин о победе над «Ак Барсом»: «Автомобилисту» есть куда расти – потенциал есть. Очень приятная атмосфера на лавке – у нас был единый кулак»

Николай Заварухин прокомментировал победу над «Ак Барсом».

«Автомобилист» выиграл со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата .

– Хотел бы поздравить всех с победой. Это была крайняя игра в этом календарном году дома. Очень приятно было победить сильного соперника.

Где-то, наверное, нервозное начало было, скорее всего, отголосок той игры с «Трактором», где пропустили гол в концовке при игре «5 на 4».

Очень приятная атмосфера на лавке, приятно было находиться с ребятами – у нас был единый такой кулак.

Ребята выполнили установку, ловили шайбы на себя. Очень приятная победа. Очень приятно в таких играх выигрывать.

– Вы довольны формой команды? Удалось избежать повторения того сценария, когда команда проваливалась после перерыва?

– Если честно, нам есть куда еще расти, и у ребят есть потенциал. Еще не совсем пик формы, который мы хотим.

Думаю, через игры войдут, лучше будет движение, больше взаимодействий. Наверное, предстоящая выездная серия и покажет нам это, – сказал главный тренер « » .