«Адмирал» выменял Никиту Макеева у «Северстали» на денежную компенсацию
Защитник Никита Макеев стал игроком «Адмирала».
«Северсталь» и «Адмирал» совершили обмен, в результате которого в команду из Владивостока перешел 25-летний Никита Макеев.
Взамен череповецкий клуб получит денежную компенсацию.
Контракт с Макеевым носит двусторонний характер и рассчитан до конца сезона-2024/25.
В нынешнем сезоне защитник провел 2 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 1 (1+0) балл при показателе полезности «плюс 1».
За «Буран» в ВХЛ он сыграл 26 матчей и набрал 8 (3+5) очков при полезности «минус 5».