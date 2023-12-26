«Адмирал» выменял Никиту Макеева у «Северстали» на денежную компенсацию

Теги Северсталь переходы КХЛ ВХЛ Буран Адмирал Никита Макеев деньги Хоккей

Защитник Никита Макеев стал игроком «Адмирала».

«Северсталь» и «Адмирал» совершили обмен, в результате которого в команду из Владивостока перешел 25-летний Никита Макеев.

Взамен череповецкий клуб получит денежную компенсацию.

Контракт с Макеевым носит двусторонний характер и рассчитан до конца сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне защитник провел 2 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 1 (1+0) балл при показателе полезности «плюс 1».

За «Буран» в ВХЛ он сыграл 26 матчей и набрал 8 (3+5) очков при полезности «минус 5».

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