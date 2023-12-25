Дидковский завершил карьеру в 21 год из-за состояния здоровья. Форвард провел 20 игр в КХЛ и выиграл Кубок Харламова

Иван Дидковский объявил о завершении карьеры.

Хоккеист закончил игровую карьеру в 21 год из-за состояния здоровья.

«Дорогие друзья, подписчики и любители хоккея, хочу сообщить о том, что из-за состояния здоровья я завершаю свой путь игрока в хоккее.

Хочу поблагодарить всех партнеров, тренеров, персонал команд, с кем мне посчастливилось играть и работать!

Отдельное спасибо болельщикам, потому что вы делаете прекрасную атмосферу на стадионах!

Это время было незабываемым и занимает отдельное место в моем сердце, потому что благодаря хоккею я познакомился с отличными людьми, с которыми было много прекрасных моментов в жизни и побед на льду.

Всем еще раз спасибо за все, желаю всем крепкого здоровья, а игрокам, тренерам и любителям хоккея получать удовольствие от игры и побед на льду.

Цените время в хоккее, так как никто не может знать, что может случиться завтра», – написал Иван Дидковский.

В КХЛ нападающий провел в общей сложности 20 матчей в «Сочи» и московском «Динамо», набрав 3 (2+1) очка.

В сезоне-2020/21 игрок стал обладателем Кубка Харламова вместе с молодежной командой бело-голубых. Также в составе национальной команды он выигрывал Кубок Глинки/Гретцки.