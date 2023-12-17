Экс-защитник «Рейнджерс» Гаек подписал контракт с «Пардубице» до 2028 года. «Тампа» выбрала игрока под 37-м номером на драфте
Либор Гаек перешел в клуб из чемпионата Чехии.
25-летний защитник подписал соглашение с «Пардубице» до 2028 года.
В нынешнем сезоне чешский игрок выступал за «Уилкс-Бэрри» – фарм-клуб «Питтсбурга» в АХЛ – и провел 11 матчей в регулярном чемпионате, не набрав очков за результативность. Соглашение с клубом было расторгнуто.
Также Либор Гаек известен по выступлениям в составе «Рейнджерс».
В общей сложности хоккеист сыграл 110 игр в НХЛ и отметился 12 (4+8) баллами.
Гаек был выбран «Тампой» под общим 37-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2016.