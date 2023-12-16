Президент ИИХФ об отклонении апелляции ЦСКА и Федотова: «Решение поддерживает нашу убежденность, что контракты должны соблюдаться»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф прокомментировал отклонение апелляции ЦСКА и Ивана Федотова.

Независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции ЦСКА и Ивана Федотова на решение об отстранении вратаря.

«Мы приветствуем решение независимого Дисциплинарного совета ИИХФ, которое поддерживает твердую убежденность ИИХФ в том, что все контракты профессиональных игроков должны соблюдаться», – сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

В отношении апелляций Комиссия по принятию решений ИИХФ установила, что ИИХФ правильно определила, что Федотов нарушил требования контракта с «Филадельфией», когда подписал соглашение с ЦСКА. По мнению Комиссии, ЦСКА своими действиями побудил вратаря нарушить его действующее соглашение с клубом НХЛ. В соответствии с международным трансферным регламентом, ИИХФ была обязана применить спортивные санкции как Федотову, так и к ЦСКА.

Таким образом, остались в силе решения об отстранении Федотова на четыре месяца от участия в официальных национальных и международных матчах и запрет на международные трансферы ЦСКА на один сезон.

3 комментария
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Проснулись, когда дисквал почти прошел
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Тут все стороны "хороши": ИИХФ говорит о соблюдении контрактов,но не допускает Россию по политическим причинам,а ЦСКА могли договориться с Филадельфией,но они "выше этого". И вообще,ИИХФ такая никчёмная организация,что КХЛ давно должна была вести и ними разговор,как НХЛ. Надеюсь,доживём до такого момента(Но мы все понимаем,что это может произойти только случайно,что печально).
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Ответ Диванный Хоккебол 1
Проснулись, когда дисквал почти прошел
Интересно, накажут ли за то, что играл во время этой т.н. дисквалификации?..)
Или скажут, что должен с декабря начать отбывать?..
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