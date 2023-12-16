Президент ИИХФ об отклонении апелляции ЦСКА и Федотова: «Решение поддерживает нашу убежденность, что контракты должны соблюдаться»

Люк Тардиф прокомментировал отклонение апелляции ЦСКА и Ивана Федотова.

Независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции ЦСКА и Ивана Федотова на решение об отстранении вратаря.

«Мы приветствуем решение независимого Дисциплинарного совета ИИХФ, которое поддерживает твердую убежденность ИИХФ в том, что все контракты профессиональных игроков должны соблюдаться», – сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

В отношении апелляций Комиссия по принятию решений ИИХФ установила, что ИИХФ правильно определила, что Федотов нарушил требования контракта с «Филадельфией», когда подписал соглашение с ЦСКА. По мнению Комиссии, ЦСКА своими действиями побудил вратаря нарушить его действующее соглашение с клубом НХЛ. В соответствии с международным трансферным регламентом, ИИХФ была обязана применить спортивные санкции как Федотову, так и к ЦСКА.

Таким образом, остались в силе решения об отстранении Федотова на четыре месяца от участия в официальных национальных и международных матчах и запрет на международные трансферы ЦСКА на один сезон.