«Сиэтл» вызвал Райта из АХЛ, у 4-го номера драфта 9+7 в 18 играх за фарм. Шварц помещен в список травмированных на долгий срок

«Сиэтл» вызвал 4-го номера драфта-2022 Шейна Райта из АХЛ.

В активе 19-летнего нападающего 16 (9+7) баллов в 18 играх сезона за « ». В 3 матчах в в этом сезоне он не набрал очков.

В состав фарм-клуба переведен форвард Тай Картье (11 очков в 30 играх сезона, 6+5). Кроме того, «Кракен» поместил форварда в список травмированных на долгий срок.

31-летний нападающий получил травму нижней части тела. В этом сезоне у него 15 (8+7) очков в 23 играх.

« » набрал 27 очков в 31 матче и занимает 6-е место в Тихоокеанском дивизионе. Отставание от зоны плей-офф на Западе – 3 очка.