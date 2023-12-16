«Сиэтл» вызвал Райта из АХЛ, у 4-го номера драфта 9+7 в 18 играх за фарм. Шварц помещен в список травмированных на долгий срок

Теги НХЛ АХЛ Джейден Шварц Сиэтл Шейн Райт Коачелла Вэлли Тай Картье Хоккей

«Сиэтл» вызвал 4-го номера драфта-2022 Шейна Райта из АХЛ.

В активе 19-летнего нападающего 16 (9+7) баллов в 18 играх сезона за «Коачеллу». В 3 матчах в НХЛ в этом сезоне он не набрал очков. 

В состав фарм-клуба переведен форвард Тай Картье (11 очков в 30 играх сезона, 6+5). Кроме того, «Кракен» поместил форварда Джейдена Шварца в список травмированных на долгий срок. 

31-летний нападающий получил травму нижней части тела. В этом сезоне у него 15 (8+7) очков в 23 играх. 

«Сиэтл» набрал 27 очков в 31 матче и занимает 6-е место в Тихоокеанском дивизионе. Отставание от зоны плей-офф на Западе – 3 очка. 

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