Романов забросил 2-ю шайбу в сезоне НХЛ. У него 4 хита, 5 потерь и «+1» за 22:49 с «Бостоном»

Теги Айлендерс Бостон НХЛ Александр Романов Хоккей

Александр Романов забросил 2-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Защитник «Айлендерс» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (4:5 Б). 

В активе россиянина стало 6 (2+4) очков в 29 играх сезона при полезности «+8» и среднем времени на льду 22:42. 

Сегодня Романов (22:49, 2:55 – в меньшинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ. Также применил 4 силовых приема, сделал 1 блок и допустил 5 потерь шайбы. 

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