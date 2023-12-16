Романов забросил 2-ю шайбу в сезоне НХЛ. У него 4 хита, 5 потерь и «+1» за 22:49 с «Бостоном»

Александр Романов забросил 2-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Защитник « » открыл счет в матче регулярного чемпионата с « » (4:5 Б).

В активе россиянина стало 6 (2+4) очков в 29 играх сезона при полезности «+8» и среднем времени на льду 22:42.

Сегодня Романов (22:49, 2:55 – в меньшинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ. Также применил 4 силовых приема, сделал 1 блок и допустил 5 потерь шайбы.