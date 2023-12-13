«Сиэтл» прервал серию из 8 поражений, обыграв «Флориду» – 4:0. У Даккора 1-й шатаут в карьере

«Сиэтл» прервал серию из 8 поражений, взяв верх над «Флоридой».

«Кракен» выиграл со счетом 4:0 в матче чемпионата НХЛ.

Ранее команда тренера Дэйва Хэкстола потерпела поражения в противостояниях с «Ванкувером» (1:5), «Чикаго» (3:4), «Торонто» (3:4 Б), «Оттавой» (0:2), «Монреалем» (2:4), «Нью-Джерси» (1:2), «Тампа-Бэй» (3:4 ОТ) и «Миннесотой» (0:3).

В матче с «Флоридой» вратарь Джоуи Даккор сделал 1-й шатаут за время своих выступлений в чемпионатах . 27-летний американец парировал 24 броска.