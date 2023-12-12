Мэттьюс забросил 19-ю шайбу в сезоне. Он делит 1-е место в гонке снайперов НХЛ с Кучеровым
Остон Мэттьюс забросил 19-ю шайбу в сезоне и делит лидерство в гонке снайперов.
Форвард «Торонто» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:4 ОТ).
В его активе 19 шайб в 25 матчах сезона при 28 очках.
26-летний американец делит лидерство в гонке снайперов лиги с форвардом «Тампы» Никитой Кучеровым (19 шайб в 28 играх).
На третьем месте идет форвард «Ванкувера» Брок Босер с 18 шайбами в 28 играх.