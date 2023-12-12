Мэттьюс забросил 19-ю шайбу в сезоне. Он делит 1-е место в гонке снайперов НХЛ с Кучеровым

Теги рейтинги Торонто Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс забросил 19-ю шайбу в сезоне и делит лидерство в гонке снайперов.

Форвард «Торонто» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:4 ОТ). 

В его активе 19 шайб в 25 матчах сезона при 28 очках. 

26-летний американец делит лидерство в гонке снайперов лиги с форвардом «Тампы» Никитой Кучеровым (19 шайб в 28 играх). 

На третьем месте идет форвард «Ванкувера» Брок Босер с 18 шайбами в 28 играх. 

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4 комментария
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Мэттьюс, конечно лучший снайпер своего поколения, в перспективе может войти в число лучших в истории, если избежит серьезных травм после 30-ти. Среднее количество голов у него топовое.
+6
-1
+5
Слабак, молчал сколько матчей
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Ответ newyork13
Комментарий скрыт
куч по голам никогда и не был лидером, по очкам обгонит мексиканца
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