Медведев о сезоне КХЛ до 15 мая: «Это сделает календарь менее интенсивным. Майские праздники наложатся на финальную стадию Кубка Гагарина, будет больше зрителей»
Александр Медведев выступил за продление сезона КХЛ до середины мая.
Ранее стало известно, что лига предложила клубам провести сезон-2024/25 с 5 сентября по 15 мая.
«Считаю, что это правильно. Потому что, во-первых, это позволит сделать менее интенсивный календарь. И как раз майские праздники наложатся на финальную стадию Кубка Гагарина, где будет еще больше зрителей», – сказал председатель совета директоров СКА.