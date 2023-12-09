Медведев о сезоне КХЛ до 15 мая: «Это сделает календарь менее интенсивным. Майские праздники наложатся на финальную стадию Кубка Гагарина, будет больше зрителей»

Теги СКА болельщики Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина календарь ТАСС Хоккей

Александр Медведев выступил за продление сезона КХЛ до середины мая.

Ранее стало известно, что лига предложила клубам провести сезон-2024/25 с 5 сентября по 15 мая.

«Считаю, что это правильно. Потому что, во-первых, это позволит сделать менее интенсивный календарь. И как раз майские праздники наложатся на финальную стадию Кубка Гагарина, где будет еще больше зрителей», – сказал председатель совета директоров СКА.

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2 комментария
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Абажи! Говорили же, что на футбол на майские никто не ходит, потому что все на дачах... Все с дач на хоккей приедут, что ли?
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А разве у нас были проблемы с посещаемостью на поздних стадиях плей-офф?
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