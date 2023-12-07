На лед бросили куриный наггетс в матче ECHL. Тютяев клюшкой метнул его обратно на трибуны и был удален на 10 минут

Теги НХЛ ECHL Кирилл Тютяев Хоккей

Кирилла Тютяева удалили в матче ECHL – он бросил наггетс на трибуны.

Момент случился во втором периоде игры регулярного чемпионата ECHL (Лига Восточного побережья) между «Каламазу» и «Толедо», за который играет 23-летний российский нападающий Кирилл Тютяев.

Игроки готовились к возобновлению матча после вбрасывания, арбитр собирался ввести шайбу в игру, и в этот момент на лед был выброшен куриный наггетс.

Находившийся рядом Тютяев сильно клюшкой метнул наггетс обратно на трибуны и получил за это 10-минутный дисциплинарный штраф.

«Толедо» уступил со счетом 2:6 в этом матче.

1 комментарий
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Потому что крылышки лучше 🤣
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