На лед бросили куриный наггетс в матче ECHL. Тютяев клюшкой метнул его обратно на трибуны и был удален на 10 минут

Кирилла Тютяева удалили в матче ECHL – он бросил наггетс на трибуны.

Момент случился во втором периоде игры регулярного чемпионата (Лига Восточного побережья) между «Каламазу» и «Толедо», за который играет 23-летний российский нападающий Кирилл Тютяев.

Игроки готовились к возобновлению матча после вбрасывания, арбитр собирался ввести шайбу в игру, и в этот момент на лед был выброшен куриный наггетс.

Находившийся рядом Тютяев сильно клюшкой метнул наггетс обратно на трибуны и получил за это 10-минутный дисциплинарный штраф.

«Толедо» уступил со счетом 2:6 в этом матче.