Игроки и болельщики «Авангарда» собрали 450 кг корма для животных из приюта на «Хвостатом матче» с «Барысом»

Теги Авангард КХЛ Барыс животные и спорт Благотворительность Хоккей

«Авангард» собрал более 400 кг корма для животных из приюта.

5 декабря прошел «Хвостатый матч» – «Авангард» принял «Барыс» в Фонбет Чемпионате КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 5:1. 

Игра была посвящена помощи омскому приюту для животных – у входа на арену стояли коробы, в которые болельщики могли складывать корм. Хоккеисты «ястребов» тоже поучаствовали в акции – они принесли корм и пришли на матч со своими питомцами. 

На разминку игроки «Авангарда» вышли с собакой Руши, которая позже сделала стартовое вбрасывание. В результате акции омский клуб собрал 450 кг корма. 

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