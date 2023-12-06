Игроки и болельщики «Авангарда» собрали 450 кг корма для животных из приюта на «Хвостатом матче» с «Барысом»

«Авангард» собрал более 400 кг корма для животных из приюта.

5 декабря прошел «Хвостатый матч» – «Авангард» принял « » в Фонбет Чемпионате КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

Игра была посвящена помощи омскому приюту для животных – у входа на арену стояли коробы, в которые болельщики могли складывать корм. Хоккеисты «ястребов» тоже поучаствовали в акции – они принесли корм и пришли на матч со своими питомцами.

На разминку игроки « » вышли с собакой Руши, которая позже сделала стартовое вбрасывание. В результате акции омский клуб собрал 450 кг корма.