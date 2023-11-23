Тренер «Трактора» Шкрабел: «Мы в Европе многое не знаем о России. Страна впечатлила меня – все люди очень вежливые, чего я не ожидал»

Теги Трактор КХЛ Хоккей

Тренер «Трактора» Петер Шкрабел заявил, что его впечатлила Россия.

– Я не знал, чего ждать от России. Знал только, что Москва – отличный город, все об этом говорят.

Когда я увидел Казань, Екатеринбург и другие города, я понял, насколько это красивая страна с интересной культурой и инфраструктурой.

Мы в Европе многое не знаем о России и надо приезжать сюда, чтобы знать, как люди живут.

Я очень рад, что сейчас работаю здесь. В России я узнал много нового, эта страна действительно впечатлила меня.

– Заметили разницу между русским и европейским менталитетом?

– В Европе, особенно в центральной и южной, откуда я родом, люди намного эмоциональнее.

Там настроение может меняться от слез до счастья. В России люди серьезнее и спокойнее, испытывают примерно одни и те же эмоции все время.

В начале для меня это было странным, мне казалось, что надо мною подшучивают.

Но сейчас понимаю, что такой здесь менталитет. И все люди очень вежливые, чего я не ожидал, – сказал словенский тренер вратарей «Трактора» Петер Шкрабел.

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