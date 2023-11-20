Грицюк заявлен в 4-м звене СКА на матч с ЦСКА. Форвард не проходил в состав четыре игры подряд
Арсений Грицюк включен в состав СКА на матч против ЦСКА.
Команды сыграют в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий Арсений Грицюк вернулся в состав СКА после того, как пропустил четыре игры подряд, поскольку не проходил в заявку команды.
Форвард сыграет в четвертом звене команды вместе с Захаром Бардаковым и Николаем Поляковым.
Грицюк набрал 12 (8+4) очков в 20 матчах чемпионата при полезности «минус 1» и среднем игровом времени 15:06.
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