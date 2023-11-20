Грицюк заявлен в 4-м звене СКА на матч с ЦСКА. Форвард не проходил в состав четыре игры подряд

Теги ЦСКА СКА КХЛ Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк включен в состав СКА на матч против ЦСКА.

Команды сыграют в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий Арсений Грицюк вернулся в состав СКА после того, как пропустил четыре игры подряд, поскольку не проходил в заявку команды.

Форвард сыграет в четвертом звене команды вместе с Захаром Бардаковым и Николаем Поляковым.

Грицюк набрал 12 (8+4) очков в 20 матчах чемпионата при полезности «минус 1» и среднем игровом времени 15:06.

10 комментариев

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Roman Schmidt
зато есть время по театрам ходить,культурно развиваться.Деньга капает и ладно
+21
-2
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ворчун
предателей никто не любят ими тока пользуются, так ему и надо, в Омске на руках носили и попу подтирали
+8
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+7
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Антон Некрасов
джокер прям , мать его😃
+7
-2
+5
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VasyaFilkin
Не надо было уходить, Арсений. В Омске тебя любили
+5
-2
+3
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Руслан Платонов
Попал в систему, хотя вернее сказать вляпался
+3
0
+3
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Ivan Juniorovich
легенда, за то шансы на первое большинство есть)))
+2
-1
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Фёдор Кузнецов
Удивительно, что Грицюка так кидают в СКА то в заявке, то нет, а по очкам он в нынешнем Авангарде был бы пятым
+1
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0
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иваныч
смены реже, деньги теже! зато Питер!
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Radik_2.0
у Ромы стратега не забалуешь конечно
0
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