Грицюк заявлен в 4-м звене СКА на матч с ЦСКА. Форвард не проходил в состав четыре игры подряд

Арсений Грицюк включен в состав СКА на матч против ЦСКА.

Команды сыграют в игре Фонбет чемпионата .

Нападающий Арсений Грицюк вернулся в состав после того, как пропустил четыре игры подряд, поскольку не проходил в заявку команды.

Форвард сыграет в четвертом звене команды вместе с Захаром Бардаковым и Николаем Поляковым.

Грицюк набрал 12 (8+4) очков в 20 матчах чемпионата при полезности «минус 1» и среднем игровом времени 15:06.