«Нэшвилл» не планирует обменивать Сароса. С вратарем хотят подписать новый контракт

«Нэшвилл» не собирается обменивать Юусе Сароса.

Контракт финского вратаря с кэпхитом 5 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне провел 13 матчей в регулярном чемпионате , пропуская в среднем 3,23 шайбы и отражая 89,2% бросков.

«Я разговаривал с его агентом. Хотел бы подписать новый договор с Юусе. Я сообщил им о том, что это намерение клуба», – сказал генеральный менеджер « » .