«Нэшвилл» не планирует обменивать Сароса. С вратарем хотят подписать новый контракт

Теги возможные переходы Нэшвилл Барри Троц НХЛ Юусе Сарос Хоккей

«Нэшвилл» не собирается обменивать Юусе Сароса.

Контракт финского вратаря с кэпхитом 5 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне Юусе Сарос провел 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,23 шайбы и отражая 89,2% бросков.

«Я разговаривал с его агентом. Хотел бы подписать новый договор с Юусе. Я сообщил им о том, что это намерение клуба», – сказал генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц.

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