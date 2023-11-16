«Нэшвилл» не планирует обменивать Сароса. С вратарем хотят подписать новый контракт
«Нэшвилл» не собирается обменивать Юусе Сароса.
Контракт финского вратаря с кэпхитом 5 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.
В нынешнем сезоне Юусе Сарос провел 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,23 шайбы и отражая 89,2% бросков.
«Я разговаривал с его агентом. Хотел бы подписать новый договор с Юусе. Я сообщил им о том, что это намерение клуба», – сказал генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц.
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