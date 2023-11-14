Экс-защитник «Анахайма» Велински может продолжить карьеру в КХЛ. Болье клубы лиги не заинтересовал (Артур Хайруллин)

Экс-защитник «Анахайма» Энди Велински может продолжить карьеру в КХЛ.

«Есть информация относительно иностранного защитника, который может оказаться в .

Какое-то время назад клубам лиги активно предлагали канадца , который в прошлом сезоне отыграл 52 матча за « ». Но в итоге ни один из клубов не предложил 30-летнему канадцу контракт, и он подписался в швейцарском « ».

Сейчас речь идет о ровеснике Болье, американце Энди Велински. На данный момент он на просмотре в «Айове», фарм-клубе «Миннесоты», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в телеграм-канале.

Велински в общей сложности провел за «Дакс» 46 матчей в и набрал 6 (1+5) очков. В предыдущих 2 сезонах он играл исключительно в АХЛ, всего в лиге у него 291 игра и 145 (41+104) очков.