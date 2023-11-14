Экс-защитник «Анахайма» Велински может продолжить карьеру в КХЛ. Болье клубы лиги не заинтересовал (Артур Хайруллин)

Теги возможные переходы Анахайм НХЛ чемпионат Швейцарии АХЛ Клотен Флайерс КХЛ Нэтан Болье Энди Велински Хоккей

Экс-защитник «Анахайма» Энди Велински может продолжить карьеру в КХЛ.

«Есть информация относительно иностранного защитника, который может оказаться в КХЛ.

Какое-то время назад клубам лиги активно предлагали канадца Нэтана Болье, который в прошлом сезоне отыграл 52 матча за «Анахайм». Но в итоге ни один из клубов не предложил 30-летнему канадцу контракт, и он подписался в швейцарском «Клотене».

Сейчас речь идет о ровеснике Болье, американце Энди Велински. На данный момент он на просмотре в «Айове», фарм-клубе «Миннесоты», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в телеграм-канале. 

Велински в общей сложности провел за «Дакс» 46 матчей в НХЛ и набрал 6 (1+5) очков. В предыдущих 2 сезонах он играл исключительно в АХЛ, всего в лиге у него 291 игра и 145 (41+104) очков. 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий