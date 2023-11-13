Лемтюгов о Ротенберге: «Открыт для прессы, общается, объясняет детали. Тренер должен объяснять – это влияет на популяризацию и доступность хоккея»

Теги СКА Николай Лемтюгов КХЛ МХК Атлант Роман Ротенберг Хоккей

Николай Лемтюгов высказался о Романе Ротенберге.

– Как вы оцениваете самого медийного тренера России – Романа Ротенберга?

– Если честно, видел мало матчей с его участием. Своих забот хватает. Он открыт для прессы, общается, объясняет детали.

В принципе это то, что вам нравится. Всегда хорошо, когда тренер находится на связи. Нельзя забывать, что это одно из качеств, которым должен обладать тренер.

Независимо от результатов, наставник должен ясно объяснять все вещи. Это влияет на популяризацию и доступность хоккея. 

Люди, которые смотрят этот спорт, заинтересованы не только в тактике, но и в увлекательных моментах игры: много голов, драка, интересное интервью с хоккеистом или тренером.

Конечно, мы играем за большие деньги, но это делается для болельщиков.

А от этих факторов зависит, будут ли зрители заполнять трибуны или нет, – сказал главный тренер МХК «Атлант» Николай Лемтюгов.

16 комментариев

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Tungus85
Лемтюгов что тренерскую школу окончил? Работу ищет?
+10
-1
+9
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Marienburg
Ответ Tungus85
Лемтюгов что тренерскую школу окончил? Работу ищет?
Готовят в U29
+8
0
+8
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Machine Head
Лемтюгов не сказал какие вещи Роман Борисович может рассказать любителям хоккея о которых они не знают. Я понимаю послушать Быкова , Квартальнова , Никитина , Билялетдинова , Ларионова , Знарка.
+6
0
+6
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HK Traktor
Коля, не забудь зайти в кассу.
+5
0
+5
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Melnikov1968
"Как вы оцениваете самого медийного тренера России – Романа Ротенберга?

– Если честно, видел мало матчей с его участием." (с) Что имеется ввиду? В качестве игрока или тренера?
+2
0
+2
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kost68
какие детали может рассказать ротенберг? в какой области человеческих занятий ротенберг специалист?
+2
0
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Сергей Бакин
Когда шут становится тренером это уже многое объясняет)) вообщем система такая
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Marienburg
Тренер должен объяснять. Не в бровь, а в глаз
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norg
Система работает? )
+1
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Marienburg
Ответ Melnikov1968
"Как вы оцениваете самого медийного тренера России – Романа Ротенберга? – Если честно, видел мало матчей с его участием." (с) Что имеется ввиду? В качестве игрока или тренера?
Мало - это меньше восьмисот
+2
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Евгений Бачин
Ответ kost68
какие детали может рассказать ротенберг? в какой области человеческих занятий ротенберг специалист?
В таких как, самолетные ноги, шрам на всю жизнь, следующая игра самая важная для нас, а ещё он лучше всех знает, что народ НЕ ОБМАНЕШЬ!!.,)))
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mbauer
Ну он как бы объясняет детали так, что лучше бы не объяснял)
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_Абырвалг_
Команда проигрывает: тайм -аут . Йозе Марино - стоит в сторонке и всем своим видом показывает , что он тут не при чем. "Рисует на планшете " Корешков .Где здесь связь ?
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Экстерминатус
Это он Ротена тренером окрестил?)
У них все, как в психлечебнице - кто первый надел халат, то и врач?🤣
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bodya1337
Ответ Tungus85
Лемтюгов что тренерскую школу окончил? Работу ищет?
он Антлант тренирует и весьма хорошо
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