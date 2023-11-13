Лемтюгов о Ротенберге: «Открыт для прессы, общается, объясняет детали. Тренер должен объяснять – это влияет на популяризацию и доступность хоккея»

Николай Лемтюгов высказался о Романе Ротенберге.

– Как вы оцениваете самого медийного тренера России – ?

– Если честно, видел мало матчей с его участием. Своих забот хватает. Он открыт для прессы, общается, объясняет детали.

В принципе это то, что вам нравится. Всегда хорошо, когда тренер находится на связи. Нельзя забывать, что это одно из качеств, которым должен обладать тренер.

Независимо от результатов, наставник должен ясно объяснять все вещи. Это влияет на популяризацию и доступность хоккея.

Люди, которые смотрят этот спорт, заинтересованы не только в тактике, но и в увлекательных моментах игры: много голов, драка, интересное интервью с хоккеистом или тренером.

Конечно, мы играем за большие деньги, но это делается для болельщиков.

А от этих факторов зависит, будут ли зрители заполнять трибуны или нет, – сказал главный тренер МХК « » .