«Авангард» выиграл 6-й матч подряд

Теги Авангард КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Авангард» одержал шестую победу подряд.

В воскресенье омский клуб обыграл «Куньлунь» (6:4) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Авангард», таким образом, продлил победную серию до шести матчей.

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13 комментариев

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Саша Константинов
Баян но на злобу дня:1 звено из космоса остальные звеня из крыльев.
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cry
Буше догнал Голдобина по шайбам!
У обоих по 21 шайбе.

Но Буше вышел на первое место, так как у него на 2 сыгранных матча меньше.

А авангардовская первая тройка уверенно обошла по очкам в сезоне спартаковскую!
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Габорик
Скорее первое звено вопреки всему вытащило эти матчи, невзирая на игру вратарей, защитников и в принципе остальных троек :)

Мне кажется, в свое время звено Коваржа в Магнитке так явно не эксплуатировали :)
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Сергей Бакин
Буше Ткачев Спунер хорошо взаимодействуют! Пьянов полный ноль ....пора обратно в Сибирь
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ОМСК РОССИЯ
Пьяного обратно в сибирь
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зильбер
одно и тоже, кравец дно, 1 тройка молодцы. одни и те же люди изо дня в день.
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omsk78
Первое звено играет,остальные три дают им время отдохнуть.
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cry
Ответ Саша Константинов
Баян но на злобу дня:1 звено из космоса остальные звеня из крыльев.
В крыльях некоторые игроки даже посильнее будут.
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cry
Не радует, то что много пропускаем.
18 шайб за 6 матчей.
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Саша Константинов
Ответ Габорик
Скорее первое звено вопреки всему вытащило эти матчи, невзирая на игру вратарей, защитников и в принципе остальных троек :) Мне кажется, в свое время звено Коваржа в Магнитке так явно не эксплуатировали :)
Ну справедливости ради 1 шаибу они домучили и по-моему даже 2 4 шайба китайцев это гол пьянова .
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GoodZilla
Ответ Саша Константинов
Ну справедливости ради 1 шаибу они домучили и по-моему даже 2 4 шайба китайцев это гол пьянова .
2 шайбы от Шулака залетели
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Саша Константинов
Ответ GoodZilla
2 шайбы от Шулака залетели
разве посмотрю хайлаит но по-моему от пьянова
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