«Авангард» выиграл 6-й матч подряд
«Авангард» одержал шестую победу подряд.
В воскресенье омский клуб обыграл «Куньлунь» (6:4) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Авангард», таким образом, продлил победную серию до шести матчей.
«Авангард» одержал шестую победу подряд.
В воскресенье омский клуб обыграл «Куньлунь» (6:4) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Авангард», таким образом, продлил победную серию до шести матчей.
У обоих по 21 шайбе.
Но Буше вышел на первое место, так как у него на 2 сыгранных матча меньше.
А авангардовская первая тройка уверенно обошла по очкам в сезоне спартаковскую!
Мне кажется, в свое время звено Коваржа в Магнитке так явно не эксплуатировали :)
18 шайб за 6 матчей.