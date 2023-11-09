Шумаков забил «Ак Барсу». У форварда «Лады» 6 голов в последних 8 матчах
Сергей Шумаков забил гол во втором матче подряд в КХЛ.
«Лада» и «Ак Барс» (1:1, первый период) проводят игру Фонбет чемпионата КХЛ.
На пятой минуте в первом периоде нападающий тольяттинцев Сергей Шумаков забросил шайбу в ворота соперника.
В прошлом матче против ЦСКА (4:3) форвард сделал дубль. Всего нападающий забил шесть голов в восьми последних матчах.
Шумаков набрал 9 (6+3) очков в последних десяти играх в составе «Лады».
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