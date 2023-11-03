Официальный фан-клуб СКА написал президенту КХЛ: «Календарь составлен крайне непрофессионально – заменили прошлую схему на хаос. Это отбивает интерес к хоккею»

Теги СКА болельщики Алексей Морозов КХЛ Хоккей

Болельщики СКА выразили недовольство календарем сезона в письме президенту КХЛ.

На данный момент петербургская команда расположилась на девятой позиции в таблице Западной конференции по итогам 24 матчей Фонбет чемпионата КХЛ.

Официальный клуб болельщиков «Сектор СКА» обратился с письмом к президенту лиги Алексею Морозову.

«Алексей Алексеевич, доводим до вашего сведения, что календарь нынешнего сезона составлен крайне непрофессионально и неудобно для болельщиков.

Мы крайне разочарованы тем, что не видим свою команду!

В прошлом году мы привыкли к тому, что за редким исключением в календаре идет чередование: три матча дома – три матча на выезде.

В этом сезоне эту схему заменили на настоящий хаос – то мы играем шесть матчей подряд на выезде, после Дальнего Востока летим в Сочи и Минск, то у нас шесть матчей подряд дома в январе.

За первые два месяца команда сыграла 22 игры, из них дома только восемь! Мы хотим больше видеть нашу команду в Ледовом!

Такой календарь просто отбивает интерес к хоккею и не дает поддерживать команду на выезде.

КХЛ готова оплачивать нам билеты на путешествие по шести городам длиной в две недели?

Или, может быть, кто-то из руководителей лиги отпросит нас с работы, чтобы мы смогли поддержать СКА в шести выездных матчах подряд?

Объясните нам, почему вы поменяли структуру календаря, которая всех устраивала в прошлом году.

Ждем официальный ответ от вас и от лиги и надеемся, что в будущем КХЛ будет учитывать мнение болельщиков при составлении календаря!» – говорится в тексте письма официального клуб болельщиков «Сектор СКА».

Ротенберг сорвался после 12-го поражения в сезоне – досталось судьям и даже КХЛ. Но вообще-то серьезные проблемы у СКА

27 комментариев

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Caniball
А письмо почему вас возглавляет не тренер, а сын кореша Путина вы не хотите написать?! Или письмо о том, что вы можете каждый раз с нуля собрать новый состав или позвать любых игроков?!
Или тут вас все устраивает?!
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Zlodimir
В конце письма подпись: болельщики ска, семья роттенбергов
+22
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бык бенни
Ответ Caniball
А письмо почему вас возглавляет не тренер, а сын кореша Путина вы не хотите написать?! Или письмо о том, что вы можете каждый раз с нуля собрать новый состав или позвать любых игроков?! Или тут вас все устраивает?!
Мне кажется, этот текст Ротенберг и писал, просто опубликован он от имени болельщиков СКА...
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ancifer2
на самом деле также профессионально, как профессионален тренер СКА
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Booligan
И самолёт очень плохой, ноги некуда протянуть
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Machine Head
Очевидно письмо писали в клубе под диктовку. Причина неудачи клуба в гостевых матчах. Зачем вы позоритесь ? У всех клубов одинаковое количество выездных матчей. Местные юзеры СКА , наверное, даже не в курсе. Стыдоба. Мне совершенно понятно, кто заказал такое письмо.
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Jeff Lebowski
Ответ Booligan
И самолёт очень плохой, ноги некуда протянуть
И в турбине один из представителей семьи Ротенбергов сидит.
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forest_cheb
Когда до болельщиков СКА дойдет, что на скамейке у них не тренер?
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Radik_2.0
хватать все что блестит по всей лиге и мариновать игроков зато очень профессионально
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Артем Казанцев
В Спортлото писали уже?
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Silky Mitts
"КХЛ готова оплачивать нам билеты на путешествие по шести городам длиной в две недели? Или может быть кто-то из руководителей лиги отпросит нас с работы" - губозакатывающую машину этим господам.
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цэсемьэр
писали бы сразу другому президенту, чего скромничать😆
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Dmitriy Racheev
Из подписи не ясно, это проданные болельщики ски или преданные?
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Зубы Дзюбы
У ска 10 дома, 14 на выезде. Так же как у Северстали.

У магнитки 11 на 16, но нытья не слышно почему-то
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banchik1
СКА, конечно, пробивает одно дно за другим в режиме нонстоп. Просто любо-дорого смотреть за этими корчами.
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Фёдор Кузнецов
Календарь и вправду бред, вчера и во вторник были по 8-9 матчей и несколько интересных, а в среду и сегодня 1 матч за день и оба раза Трактор-Адмирал, завтра опять много матчей, вот кто так составлял календарь?
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Rudenzik
Ой, нытики🤦, лучше бы обратили внимание, что Ска играет без тренера
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Игорь 60
Ну вот очередной ход от РР. Трудящиеся не довольны.
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Зубы Дзюбы
Ответ Фёдор Кузнецов
Календарь и вправду бред, вчера и во вторник были по 8-9 матчей и несколько интересных, а в среду и сегодня 1 матч за день и оба раза Трактор-Адмирал, завтра опять много матчей, вот кто так составлял календарь?
В нхл тоже так бывает
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Артем Галкин
Ром, ты что ли?
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pizzatcarizza
Календарик и правда странный. Сева сейчас 7 на выезде сыграет,Торпедо 8 и многие другие клубы тоже уезжали надолго. Зачем и почему никто не объяснил
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Заборостроитель
"доводим до вашего сведения"
Кто это вообще писал, на чиновничьем языке?😀
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brig_Mercury
Ротенберг:
Да Вы любого спросите. Где любой? Вот он. Не хотелось бы Вам поменять календарь?
-А то как же... это уж само собой... да. В прошлом году мы знаешь... ого-го!
Ротенберг:
Все в один голос, все! А Вы...
Ротенберг Морозову:
- Не подчинитесь воле народа?
Морозов:
- Это не народ.
Ротенберг:
Это не народ? Это хуже народа. Это лучшие люди города. Как один! Сами приехали, сами хотят с Вами попрощаться, если не поменяете календарь.
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Vatokatya
Ору
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Konstantin Smolchenko
Ответ forest_cheb
Когда до болельщиков СКА дойдет, что на скамейке у них не тренер?
думаешь они не в курсе? болелы очень часто в одной социальной сети пишут недовольство именно тренером
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