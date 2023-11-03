Официальный фан-клуб СКА написал президенту КХЛ: «Календарь составлен крайне непрофессионально – заменили прошлую схему на хаос. Это отбивает интерес к хоккею»
Болельщики СКА выразили недовольство календарем сезона в письме президенту КХЛ.
На данный момент петербургская команда расположилась на девятой позиции в таблице Западной конференции по итогам 24 матчей Фонбет чемпионата КХЛ.
Официальный клуб болельщиков «Сектор СКА» обратился с письмом к президенту лиги Алексею Морозову.
«Алексей Алексеевич, доводим до вашего сведения, что календарь нынешнего сезона составлен крайне непрофессионально и неудобно для болельщиков.
Мы крайне разочарованы тем, что не видим свою команду!
В прошлом году мы привыкли к тому, что за редким исключением в календаре идет чередование: три матча дома – три матча на выезде.
В этом сезоне эту схему заменили на настоящий хаос – то мы играем шесть матчей подряд на выезде, после Дальнего Востока летим в Сочи и Минск, то у нас шесть матчей подряд дома в январе.
За первые два месяца команда сыграла 22 игры, из них дома только восемь! Мы хотим больше видеть нашу команду в Ледовом!
Такой календарь просто отбивает интерес к хоккею и не дает поддерживать команду на выезде.
КХЛ готова оплачивать нам билеты на путешествие по шести городам длиной в две недели?
Или, может быть, кто-то из руководителей лиги отпросит нас с работы, чтобы мы смогли поддержать СКА в шести выездных матчах подряд?
Объясните нам, почему вы поменяли структуру календаря, которая всех устраивала в прошлом году.
Ждем официальный ответ от вас и от лиги и надеемся, что в будущем КХЛ будет учитывать мнение болельщиков при составлении календаря!» – говорится в тексте письма официального клуб болельщиков «Сектор СКА».
Ротенберг сорвался после 12-го поражения в сезоне – досталось судьям и даже КХЛ. Но вообще-то серьезные проблемы у СКА
Или тут вас все устраивает?!
У магнитки 11 на 16, но нытья не слышно почему-то
Кто это вообще писал, на чиновничьем языке?😀
Да Вы любого спросите. Где любой? Вот он. Не хотелось бы Вам поменять календарь?
-А то как же... это уж само собой... да. В прошлом году мы знаешь... ого-го!
Ротенберг:
Все в один голос, все! А Вы...
Ротенберг Морозову:
- Не подчинитесь воле народа?
Морозов:
- Это не народ.
Ротенберг:
Это не народ? Это хуже народа. Это лучшие люди города. Как один! Сами приехали, сами хотят с Вами попрощаться, если не поменяете календарь.