Официальный фан-клуб СКА написал президенту КХЛ: «Календарь составлен крайне непрофессионально – заменили прошлую схему на хаос. Это отбивает интерес к хоккею»

Болельщики СКА выразили недовольство календарем сезона в письме президенту КХЛ.

На данный момент петербургская команда расположилась на девятой позиции в таблице Западной конференции по итогам 24 матчей Фонбет чемпионата КХЛ.

Официальный клуб болельщиков «Сектор СКА» обратился с письмом к президенту лиги Алексею Морозову.

«Алексей Алексеевич, доводим до вашего сведения, что календарь нынешнего сезона составлен крайне непрофессионально и неудобно для болельщиков.

Мы крайне разочарованы тем, что не видим свою команду!

В прошлом году мы привыкли к тому, что за редким исключением в календаре идет чередование: три матча дома – три матча на выезде.

В этом сезоне эту схему заменили на настоящий хаос – то мы играем шесть матчей подряд на выезде, после Дальнего Востока летим в Сочи и Минск, то у нас шесть матчей подряд дома в январе.

За первые два месяца команда сыграла 22 игры, из них дома только восемь! Мы хотим больше видеть нашу команду в Ледовом!

Такой календарь просто отбивает интерес к хоккею и не дает поддерживать команду на выезде.

КХЛ готова оплачивать нам билеты на путешествие по шести городам длиной в две недели?

Или, может быть, кто-то из руководителей лиги отпросит нас с работы, чтобы мы смогли поддержать СКА в шести выездных матчах подряд?

Объясните нам, почему вы поменяли структуру календаря, которая всех устраивала в прошлом году.

Ждем официальный ответ от вас и от лиги и надеемся, что в будущем КХЛ будет учитывать мнение болельщиков при составлении календаря!» – говорится в тексте письма официального клуб болельщиков «Сектор СКА».

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