Лукаш Клок: «Моей мечтой было играть в КХЛ. Когда я уехал в Финляндию, знал, что целью будет возвращение в лигу. Рад, что это случилось»

Лукаш Клок высказался касательно своего возвращения в КХЛ.

В июле чешский защитник вернулся в «Нефтехимик», подписав соглашение на два года. В сезоне-2021/22 хоккеист уже выступал за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Возвращение не было связано с финансовыми причинами, у меня были предложения от других клубов. Я подписал контракт тогда с «Нефтехимиком» на два года, но потом расторг его, и мы договорились, что если вернусь в КХЛ, то в Нижнекамск.

Я знал, что в команде тот же главный тренер и что он ждет от меня. В команду пришли немало новых ребят, и понадобилось время, чтобы узнать каждого. Да, у нас был не лучший старт в сезоне, но сейчас мы, несомненно, выглядим лучше и лучше.

Моей мечтой было всегда играть в КХЛ. Когда я играл за « » в КХЛ и потом уехал в Финляндию, то знал, что моей целью будет возвращение в эту лигу. И я рад тому, что это случилось», – сказал защитник « » .