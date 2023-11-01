Фетисов об отъезде молодежи: «Посмотрим, как поручение Путина выполнят. Президент не просто же так это сказал. Будем наблюдать»

Теги Вячеслав Фетисов НХЛ Владимир Путин АХЛ КХЛ МХЛ ВХЛ Политика детский хоккей Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался касательно отъезда молодых хоккеистов за границу.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

– Что вы думаете по поводу ограничения возможности выезда за рубеж для российских хоккеистов?

– Ничего не думаю.

– Реально ли ограничить их отъезд за рубеж?

– Посмотрим.

– Будет ли эта мера действенной?

– Я не знаю, что они будут делать. Посмотрим, что будет происходить.

– Просто интересно, как они будут это делать. Ваше мнение?

– Я не хочу ничего говорить.

– Нужно ли создавать более подходящие условия в России для молодых хоккеистов?

– Мнение президента, на всякий случай, это просто так, что ли? Разговоры одни?

Президент поручил, посмотрим, как они выполнят поручение, как это будет, ну, наш президент не просто же так это сказал. Будем наблюдать, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.

Минспорт и Госдума разработают меры ограничения отъезда молодых хоккеистов за границу, «чтобы защитить интересы российского хоккея»

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9 комментариев

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KMR
Все идет по плану. Что тут наблюдать?!
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Alexey Alexeev
Сначала орут о том,что спорт вне политики - потом тянут в это молодых спортсменов, используя их как полит капитал
+2
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Bartez1986
Путин поручил стабилизировать цены на бензин. Будем наблюдать. Рост цен
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-2
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Nikolay_exp
"Теперь только русские будут торговать"©
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Барин
Давно Фетисов стал дипломатом?
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Patriot
Да сам Фетисов и "крышевал" агентов в рассеи..
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Нурзаман Хасанов
Тут одни "россияне" , я смотрю...Ведь есть фамилия Путин в тексте...
"Патриоты возмущены")
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Экстерминатус
Ответ Нурзаман Хасанов
Тут одни "россияне" , я смотрю...Ведь есть фамилия Путин в тексте... "Патриоты возмущены")
ну "нурмазан"-то истинный россиянин по крови 🤡
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