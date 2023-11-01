Жамнов о «Спартаке»: «Мы можем играть намного сильнее. Прошла только треть сезона. Есть и позитивные моменты, и то, над чем еще надо работать»

Алексей Жамнов высказался об игре «Спартака» в сезоне-2023/24.

– Чему вас научила девятиматчевая победная серия? Что нового вы узнали о команде?

– Мы еще продолжаем ее узнавать. Прошла только треть сезона. Есть и позитивные моменты, и то, над чем еще надо работать. Нюансы, которые мы можем усилить.

– Как ребята восприняли окончание победной серии в Новосибирске?

– Не хватило свежести. Усталость накапливается, природу не обманешь. А так – ребята молодцы. Им, наверное, самим приятнее приходить в раздевалку, когда команда выигрывает.

Забраться на вершину тяжело, удержаться на ней – еще тяжелее. Если сравнить начало сезона и настоящее время, то соперники по-другому настраиваются на нас.

– Настраиваются – да. Но и вы не сбавляете.

– Мы прекрасно понимаем, что можем играть намного сильнее. И знаем эти факторы.

– Чем вы объясняете неожиданные результаты на старте сезона? Речь не только о « ». «Лада» – вообще на первом месте в лиге. Это же вообще бомба!

– Бомба – бомбой, но нас будут судить по последней игре сезона. Ясно, что сейчас идет регулярка, но наши основные задачи – в плей-офф. Задел, который мы можем сделать по ходу гладкого сезона, даст нам сил и знаний на кубковую часть, – сказал главный тренер «Спартака» .