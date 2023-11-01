Макэвою дали 4 матча дисквалификации за удар плечом в челюсть Экману-Ларссону. Из зарплаты защитника «Бостона» вычтут 198 тысяч долларов

Теги дисквалификации Бостон Флорида НХЛ Оливер Экман-Ларссон Чарли Макэвой деньги Хоккей

Защитник «Бостона» Чарли Макэвой дисквалифицирован на 4 матча.

Игрок «Брюинс» ударил защитника «Флориды» Оливера Экмана-Ларссона плечом в челюсть в матче регулярного сезона НХЛ.

Согласно условиям коллективного соглашения, из зарплаты Макэвоя удержат 197,92 тысячи долларов. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.

В текущем сезоне защитник «Бостона» провел 9 игр и набрал 9 (2+7) очков при полезности «+6», 23 минутах штрафа и 23:52 в среднем на льду.

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3 комментария

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Mammut
По мне так мало дали, бил целенаправленно игрока без шайбы который его не видел.
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frezer101@list.ru
обидели бедного Макэвоя пантеры в первом раунде
+2
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Коршунов-73
Эх, Чарлик как же так неосторожно, останемся теперь без первой пары, но санкции конечно конские..
+1
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