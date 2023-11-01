Макэвою дали 4 матча дисквалификации за удар плечом в челюсть Экману-Ларссону. Из зарплаты защитника «Бостона» вычтут 198 тысяч долларов

Защитник «Бостона» Чарли Макэвой дисквалифицирован на 4 матча.

Игрок «Брюинс» ударил защитника «Флориды» Оливера Экмана-Ларссона плечом в челюсть в матче регулярного сезона .

Согласно условиям коллективного соглашения, из зарплаты удержат 197,92 тысячи долларов. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.

В текущем сезоне защитник « » провел 9 игр и набрал 9 (2+7) очков при полезности «+6», 23 минутах штрафа и 23:52 в среднем на льду.