Макэвою дали 4 матча дисквалификации за удар плечом в челюсть Экману-Ларссону. Из зарплаты защитника «Бостона» вычтут 198 тысяч долларов
Защитник «Бостона» Чарли Макэвой дисквалифицирован на 4 матча.
Игрок «Брюинс» ударил защитника «Флориды» Оливера Экмана-Ларссона плечом в челюсть в матче регулярного сезона НХЛ.
Согласно условиям коллективного соглашения, из зарплаты Макэвоя удержат 197,92 тысячи долларов. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.
В текущем сезоне защитник «Бостона» провел 9 игр и набрал 9 (2+7) очков при полезности «+6», 23 минутах штрафа и 23:52 в среднем на льду.
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