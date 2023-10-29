Кравец о поражении «Авангарда»: «Наступаем на те же грабли. Нужно на должном уровне выполнять работу весь матч, терпеть, делать все правильно»

Теги Авангард Динамо Минск КХЛ Михаил Кравец Чемпионат.com Хоккей

Михаил Кравец высказался после матча с минским «Динамо» (3:4).

«Оценка игры, естественно, неудовлетворительная. В первом периоде дали хорошее начало, но результат не соответствовал тому, что происходило на площадке. А потом наоборот: во втором и третьем периоде мы добавили, а результат в другую сторону пришел.

Конечно, ключевые моменты – это игра в большинстве. После того как соперник сравнял счет, контролировали игру, были хорошие атаки, но нужно в таких ситуациях добивать соперника и выигрывать. Были моменты и в третьем, но, к сожалению, не забили. В очередной раз наступаем на те же грабли, что и были в поездке.

Ничто нас не расслабляет, если мы забиваем первыми быстрые голы. Просто нужно на должном уровне выполнять работу на протяжении всего матча, а не отдельными отрезками. Надо терпеть, надо делать все правильно. К сожалению, много ошибок допущено опять сегодня», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

«Авангард» проиграл 4 из 6 последних матчей

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9 комментариев

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ZubDatsyuka
УХОДИ!!
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Nomer22
Домашние победы над топами ввели в заблуждение. Тренер бесхребетная тряпка с напуганным как у ребенка лицом.
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Den Sh
Ну если бы у нас был главный тренер, то на грабли никто не наступал бы, а с этим "дружелюбным соседом" ещё ни один раз команда так обосре... А после таких игр команду на арене нужно запирать и вдалбливать в их головы как нужно играть в большинстве, как защищаться и вообще в какую игру они играют.
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djamel
сколько можно пропускать в большинстве.
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Muslim ogly
Какие грабли??? Команда под твоим руководством летит под откос!!!
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Александр_Ронни
Давно пора в отставку, не твой уровень
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Ыжык
В первую очередь нужно выполнять работу тренерскому штабу. А с этим проблемы. Ну если перемен в руководстве не планируется, то терпеть нам этого приспособленца до конца сезона.
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Вячеслав Котов
любитель граблей
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GoodZilla
А что именно нужно делать правильно?!
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