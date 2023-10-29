Кравец о поражении «Авангарда»: «Наступаем на те же грабли. Нужно на должном уровне выполнять работу весь матч, терпеть, делать все правильно»

Михаил Кравец высказался после матча с минским «Динамо» (3:4).

«Оценка игры, естественно, неудовлетворительная. В первом периоде дали хорошее начало, но результат не соответствовал тому, что происходило на площадке. А потом наоборот: во втором и третьем периоде мы добавили, а результат в другую сторону пришел.

Конечно, ключевые моменты – это игра в большинстве. После того как соперник сравнял счет, контролировали игру, были хорошие атаки, но нужно в таких ситуациях добивать соперника и выигрывать. Были моменты и в третьем, но, к сожалению, не забили. В очередной раз наступаем на те же грабли, что и были в поездке.

Ничто нас не расслабляет, если мы забиваем первыми быстрые голы. Просто нужно на должном уровне выполнять работу на протяжении всего матча, а не отдельными отрезками. Надо терпеть, надо делать все правильно. К сожалению, много ошибок допущено опять сегодня», – сказал главный тренер « » .

«Авангард» проиграл 4 из 6 последних матчей