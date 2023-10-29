«Авангард» проиграл 4 из 6 последних матчей

Теги Авангард Динамо Минск КХЛ Михаил Кравец Хоккей

«Авангард» проиграл минскому «Динамо» (3:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Для команды тренера Михаила Кравеца это поражение стало четвертым в последних шести играх.

На этом отрезке омичи выиграли у «Металлурга» (4:3 ОТ) и «Салавата Юлаева» (1:0), а уступили «Витязю» (2:5), «Ладе» (3:5) и «Ак Барсу» (1:2 ОТ).

На данный момент «Авангард» занимает шестое место в таблице Востока, набрав 27 очков в 23 играх.

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16 комментариев

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GusMan
Пока в воротах стоит Василий, увы, победы не придут. Кравец, Демченко и Киселевич творцы сегодняшнего поражения.
+17
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+17
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ZubDatsyuka
увольте Кравца! И выгоните уже наконец-то этого #*^*%#го Демченко!
+14
0
+14
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MacDuck
Надеюсь, что после этой игры Демченко, Киселевич и господин Кравец покинут Авангард. Невозможно играть в атаке зная, что за спиной у тебя "прекраcный стратег" Кравец, "неповоторимый защитник" Киселевич и "стена" Василий
+12
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+12
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Damil Saurbaev
Я понимаю что уже сказано много про Демченко, ну никак не понимаю откуда доверие у тш к этой палке в рамках? Ну не его сезон, отстаньте от него, дали уже много шансов реабилитироваться, либо полировать скамейку, либо на рынок его. Вратарь второго сорта, который был взят для вышки, в пух и прах выигрывает конкуренцию у патлатого...
+9
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+9
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pavelrytov@icloud.com
Василию пора искать другую команду, с этой союз окончен
+8
0
+8
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Vovan 78
Дядя Миша, пора тебе проанализировать в отставке, что не так делал. А потом сделать выводы и тренировать другую команду.
+6
0
+6
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Ыжык
Уже и первое звено не вывозит, 3 шайбы пропустили с ними. Говорю же, с Кравцом команда деградирует. В первую очередь гнать его нужно.
+6
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Gennadij
Кравец, забирай Демона и оставьте команду в покое. Пока вы с ними, они играть не будут, как надо! Куда убрали Илью? Не уж то не видать, Вы чужие люди в команде. Антон, спасай команду!!!
+4
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+4
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Игорь Копиловски
Ответ GusMan
Пока в воротах стоит Василий, увы, победы не придут. Кравец, Демченко и Киселевич творцы сегодняшнего поражения.
точно
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Evqenich
Непонятно, зачем поменяли Проскурякова? Василий в воротах, это беда! Сколько бы минут не сыграл, но свои две обязательно пропустит.
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Roman Schmidt
очередное поражение имени Кравеца,Шулака,Кисилевича,Пьянова,Демченко.Браво,но всё наладиться,так ведь,Тренер,команда ведь так обновилась,не правда ли,Тренер?
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Rakamakaf0
Кому платят Демченко и Киселевич чтоб попадать в состав?
+2
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Muslim ogly
Курьянов, Кравец, Демченко, Киселевич - на выход учиться тренировать и играть в ВХЛ!
Для КХЛ - вы пассажиры, Авангард с вами не попадёт в ПО!
+2
-1
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Александр Черноусов
Ответ Evqenich
Непонятно, зачем поменяли Проскурякова? Василий в воротах, это беда! Сколько бы минут не сыграл, но свои две обязательно пропустит.
травмировали его...
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Александр Карпец
Ответ Evqenich
Непонятно, зачем поменяли Проскурякова? Василий в воротах, это беда! Сколько бы минут не сыграл, но свои две обязательно пропустит.
как бы не травма у Проскурякова?
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Ыжык
Ответ MacDuck
Надеюсь, что после этой игры Демченко, Киселевич и господин Кравец покинут Авангард. Невозможно играть в атаке зная, что за спиной у тебя "прекраcный стратег" Кравец, "неповоторимый защитник" Киселевич и "стена" Василий
Я конечно не защищаю Киселевича, но первых два гола Чистяков, Шарипзянов на площадке, Третий гол Шулак, Четвертый Шулак, Шарипзянов.
Ну да, удалился, но сливал с всю игру точно не он.
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