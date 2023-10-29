«Авангард» проиграл 4 из 6 последних матчей
«Авангард» проиграл минскому «Динамо» (3:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Для команды тренера Михаила Кравеца это поражение стало четвертым в последних шести играх.
На этом отрезке омичи выиграли у «Металлурга» (4:3 ОТ) и «Салавата Юлаева» (1:0), а уступили «Витязю» (2:5), «Ладе» (3:5) и «Ак Барсу» (1:2 ОТ).
На данный момент «Авангард» занимает шестое место в таблице Востока, набрав 27 очков в 23 играх.
Для КХЛ - вы пассажиры, Авангард с вами не попадёт в ПО!
Ну да, удалился, но сливал с всю игру точно не он.