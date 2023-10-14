Тренер «Аризоны» о Кули: «Для вас это новичок, мы считаем его важным для команды игроком. Он будет прибавлять с каждым матчем»

Тренер «Аризоны» высказался о дебюте Логана Кули в НХЛ.

19-летний форвард «Койотис» набрал 0+2 в первой игре в НХЛ.

3-й номер драфта НХЛ-2022 дважды ассистировал партнерам и помог команде одержать победу над «Нью-Джерси» (4:3 Б) в регулярном чемпионате.

«Мы верим в него, знаем, на что он способен. Для вас это новичок, мы считаем его важным для команды игроком.

Он стал ее частью и будет прибавлять с каждым матчем», – сказал Андре Туриньи.