Тренер «Аризоны» о Кули: «Для вас это новичок, мы считаем его важным для команды игроком. Он будет прибавлять с каждым матчем»

Теги Аризона НХЛ Андре Туриньи Логан Кули Хоккей

Тренер «Аризоны» высказался о дебюте Логана Кули в НХЛ.

19-летний форвард «Койотис» набрал 0+2 в первой игре в НХЛ.

3-й номер драфта НХЛ-2022 дважды ассистировал партнерам и помог команде одержать победу над «Нью-Джерси» (4:3 Б) в регулярном чемпионате.

«Мы верим в него, знаем, на что он способен. Для вас это новичок, мы считаем его важным для команды игроком.

Он стал ее частью и будет прибавлять с каждым матчем», – сказал Андре Туриньи. 

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2 комментария

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Maxim Shumov
Главное на 3 раунд его не обменять, а то у них ГМ любит такое
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HCBV
Ответ Maxim Shumov
Главное на 3 раунд его не обменять, а то у них ГМ любит такое
Сейчас нормальный ГМ, до этого Чайка был и он чудил конкретно хотя всё же одно полезное действие он сделал, выбрал Келлера на драфте. Армстронг просто немного подчистил состав, команде нужна новая кровь, ну и ещё бы новая арена не помешала ...
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