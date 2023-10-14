19-летний Кули набрал 0+2 в 1-й игре в НХЛ. В истории «Аризоны» только Доун набрал 2 очка при дебюте в 18 лет

Теги Нью-Джерси Аризона Шейн Доун НХЛ Логан Кули Хоккей

19-летний форвард «Аризоны» Логан Кули набрал 0+2 в 1-й игре в НХЛ.

3-й номер драфта НХЛ-2022 помог команде одержать победу над «Нью-Джерси» (4:3 Б) в регулярном чемпионате.

Форвард провел на льду 19 минут 2 секунды, нанес 2 броска в створ и выиграл 38,5% вбрасываний (5 из 13). 

В истории франшизы «Койотис» (с учетом достижений старого «Виннипега») только один игрок набрал 2+ очка в дебютном матче в более молодом возрасте.

Это был Шейн Доун в 1995 году (18 лет 362 дня) – 2 передачи в матче «Джетс» против «Далласа». 

5 комментариев

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Hivaga22
Уже понятно, что Аризона вытянула с Кули счастливый билет. Надо было ещё брать Мичкова и наводить шорох в Лиге с Кули, Келлером и Матвеем)
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Барин
Кули действительно хорош. Реально хорош.

Уже без избитых обыгрываний, типа Кули не улей, пчёл не разведешь...или Кули вам не кули...
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raspisanie77
Пора пингвинам его выменивать, достойная замена Сиду и свой воспитанник
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Kuryanin
Кули у него нет фото профиля?
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PavelGhG
Ответ raspisanie77
Пора пингвинам его выменивать, достойная замена Сиду и свой воспитанник
Отдать за него Кросби, как раз
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