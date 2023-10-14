19-летний Кули набрал 0+2 в 1-й игре в НХЛ. В истории «Аризоны» только Доун набрал 2 очка при дебюте в 18 лет

19-летний форвард «Аризоны» Логан Кули набрал 0+2 в 1-й игре в НХЛ.

3-й номер драфта НХЛ-2022 помог команде одержать победу над « » (4:3 Б) в регулярном чемпионате.

Форвард провел на льду 19 минут 2 секунды, нанес 2 броска в створ и выиграл 38,5% вбрасываний (5 из 13).

В истории франшизы «Койотис» (с учетом достижений старого «Виннипега») только один игрок набрал 2+ очка в дебютном матче в более молодом возрасте.

Это был в 1995 году (18 лет 362 дня) – 2 передачи в матче «Джетс» против «Далласа».