Тренер «Вашингтона» после 0:4 от «Питтсбурга»: «Худший старт, который только мог быть. Пытались завладеть инициативой, но не вышло»

Главный тренер «Вашингтона» высказался о поражении от «Питтсбурга» (0:4).

«Кэпиталс» впервые в своей истории остались без голов в стартовом матче сезона .

«Столичные» нанесли 19 бросков в створ ворот соперника против 35 у « ».

«Это худший старт, который только мог быть – с точки зрения разочарования от нашей игры на домашнем льду.

Мы пытались завладеть инициативой, чтобы задать тон сезону, но не вышло. Они сразу же набрали темп, а мы его теряли.

Что касается вратаря [Чарли Линдгрена], то он сыграл хорошо. Мы поставили его в трудное положение, он не должен был играть сегодня (Дарси Кюмпер пропустил матч из-за рождения ребенка – прим. Sports.ru). Мы не смогли ему помочь», – сказал Спенсер Карбери.