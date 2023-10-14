Тренер «Вашингтона» после 0:4 от «Питтсбурга»: «Худший старт, который только мог быть. Пытались завладеть инициативой, но не вышло»
Главный тренер «Вашингтона» высказался о поражении от «Питтсбурга» (0:4).
«Кэпиталс» впервые в своей истории остались без голов в стартовом матче сезона НХЛ.
«Столичные» нанесли 19 бросков в створ ворот соперника против 35 у «Питтсбурга».
«Это худший старт, который только мог быть – с точки зрения разочарования от нашей игры на домашнем льду.
Мы пытались завладеть инициативой, чтобы задать тон сезону, но не вышло. Они сразу же набрали темп, а мы его теряли.
Что касается вратаря [Чарли Линдгрена], то он сыграл хорошо. Мы поставили его в трудное положение, он не должен был играть сегодня (Дарси Кюмпер пропустил матч из-за рождения ребенка – прим. Sports.ru). Мы не смогли ему помочь», – сказал Спенсер Карбери.
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