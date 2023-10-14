Тренер «Вашингтона» после 0:4 от «Питтсбурга»: «Худший старт, который только мог быть. Пытались завладеть инициативой, но не вышло»

Теги Питтсбург Вашингтон НХЛ Чарли Линдгрен Спенсер Карбери Хоккей

Главный тренер «Вашингтона» высказался о поражении от «Питтсбурга» (0:4).

«Кэпиталс» впервые в своей истории остались без голов в стартовом матче сезона НХЛ

«Столичные» нанесли 19 бросков в створ ворот соперника против 35 у «Питтсбурга». 

«Это худший старт, который только мог быть – с точки зрения разочарования от нашей игры на домашнем льду. 

Мы пытались завладеть инициативой, чтобы задать тон сезону, но не вышло. Они сразу же набрали темп, а мы его теряли.

Что касается вратаря [Чарли Линдгрена], то он сыграл хорошо. Мы поставили его в трудное положение, он не должен был играть сегодня (Дарси Кюмпер пропустил матч из-за рождения ребенка – прим. Sports.ru). Мы не смогли ему помочь», – сказал Спенсер Карбери. 

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3 комментария

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Огюст
Да , начинать чемпионат с "сухаря " конечно не приятно , но может этот щелбан от Питтсбурга подстегнёт к другой игре игроков Вашингтона ! Посмотрим,что будет далее !
+3
-1
+2
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Mephi027
Грусть и печаль
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Рокко Сиффредди
Томми опять во время игры подбухивает - с кулаками на кого-то полез .
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