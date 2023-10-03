Плющев о безголевой серии Радулова: «Это вопрос психологии. Он забивает недостаточно много, это его нервирует. От этого еще больше происходят эмоциональные срывы»

Владимир Плющев высказался об игре Дмитрия Яшкина и Александра Радулова.

Радулов не забивает 10 матчей подряд, Яшкин – 4 игры.

– У «Ак Барса» сверхмощное нападение, но ведущие звезды перестали забивать – Радулов и Яшкин «молчат» уже 4 матча. Как считаете, в чем дело?

– попал в ту компанию, в которой находился в московском «Динамо». И если в прошлом году в СКА он ярко стартовал, то в плей-офф сдулся. Будем надеяться, что в этом плей-офф он себя покажет с лучшей стороны.

Но он не выпадает из состава, играет на своих партнеров. Нужно лишь подождать, чтобы он прервал эту безголевую серию. Хотя еще раз говорю – он сделал для команды достаточно много.

Что касается – здесь вопрос психологии. Он привык быть на виду, привык быть первым, быть лидером. Причем по всем позициям.

Сейчас его игра немного расклеилась – он забивает недостаточно много, и это его нервирует. От этого у него еще больше происходят эмоциональные срывы. Я думаю, в « » есть люди, которые могут ему подсказать и подкорректировать его игру.

– Тренерский штаб старается экспериментировать с сочетаниями. Для Радулова ищут других партнеров, но пока дело не движется. Как бы поступили на месте тренера вы?

– Не хочу советовать, во главе команды стоит достаточно опытный наставник. Думаю, просто надо с Сашей разговаривать. Потому что его серия – вопрос психологии.

Что касается новых сочетаний, то игроки еще не притерлись друг к другу. Но думаю, что у найдутся слова, чтобы Радулов поймал ту игру, которую показывал всегда.

– Игра первой тройки и Радулова расстроилась после ухода .

– Воронков был мощным игроком в составе «Ак Барса». Он был одним из лидеров. И потеря такого игрока, конечно, сказывается. У нас, говорят, незаменимых нет. Но Дмитрий тот человек, который делал свое дело, – сложно найти ему подобную замену сразу.

Наверное, поэтому где-то не клеится и у Саши [Радулова]. Тренеры разберутся, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.