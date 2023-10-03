Плющев о безголевой серии Радулова: «Это вопрос психологии. Он забивает недостаточно много, это его нервирует. От этого еще больше происходят эмоциональные срывы»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Владимир Плющев Александр Радулов КХЛ Дмитрий Яшкин Дмитрий Воронков Хоккей

Владимир Плющев высказался об игре Дмитрия Яшкина и Александра Радулова.

Радулов не забивает 10 матчей подряд, Яшкин – 4 игры.

– У «Ак Барса» сверхмощное нападение, но ведущие звезды перестали забивать – Радулов и Яшкин «молчат» уже 4 матча. Как считаете, в чем дело?

Дмитрий Яшкин попал в ту компанию, в которой находился в московском «Динамо». И если в прошлом году в СКА он ярко стартовал, то в плей-офф сдулся. Будем надеяться, что в этом плей-офф он себя покажет с лучшей стороны.

Но он не выпадает из состава, играет на своих партнеров. Нужно лишь подождать, чтобы он прервал эту безголевую серию. Хотя еще раз говорю – он сделал для команды достаточно много.

Что касается Александра Радулова – здесь вопрос психологии. Он привык быть на виду, привык быть первым, быть лидером. Причем по всем позициям.

Сейчас его игра немного расклеилась – он забивает недостаточно много, и это его нервирует. От этого у него еще больше происходят эмоциональные срывы. Я думаю, в «Ак Барсе» есть люди, которые могут ему подсказать и подкорректировать его игру.

– Тренерский штаб старается экспериментировать с сочетаниями. Для Радулова ищут других партнеров, но пока дело не движется. Как бы поступили на месте тренера вы?

– Не хочу советовать, во главе команды стоит достаточно опытный наставник. Думаю, просто надо с Сашей разговаривать. Потому что его серия – вопрос психологии.

Что касается новых сочетаний, то игроки еще не притерлись друг к другу. Но думаю, что у Зинэтулы Билялетдинова найдутся слова, чтобы Радулов поймал ту игру, которую показывал всегда.

– Игра первой тройки и Радулова расстроилась после ухода Дмитрия Воронкова.

– Воронков был мощным игроком в составе «Ак Барса». Он был одним из лидеров. И потеря такого игрока, конечно, сказывается. У нас, говорят, незаменимых нет. Но Дмитрий тот человек, который делал свое дело, – сложно найти ему подобную замену сразу.

Наверное, поэтому где-то не клеится и у Саши [Радулова]. Тренеры разберутся, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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