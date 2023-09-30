Сейейс о рижском «Динамо»: «Команды больше не существует. Спонсоров не было, раньше деньги шли из России»

Теги чемпионат Латвии Нормунд Сейейс КХЛ Динамо Рига деньги Хоккей

Нормунд Сейейс заявил, что рижское «Динамо» перестало существовать.

Латвийский клуб выступал в КХЛ с 2008 по 2022 годы. В сезоне-2022/23 клуб участвовал в чемпионате Латвии по хоккею.

Из-за финансовых проблем команда не подала заявку на участие в сезоне-2023/24. Председатель совета директоров «Динамо» Юрис Савицкис ранее опроверг информацию о закрытии клуба.

«Жалко, что такого клуба, как «Динамо» Рига, уже нет. Команды больше не существует. Хватает ли городу хоккейного клуба «Рига»? Это спортивная школа, спецкласс для молодежи. Они всегда играли во внутреннем чемпионате. У них есть до 16 и до 18 лет команды. Игроков хватает, много молодежи занимается, в клуб вкладываются.

В «Динамо» решили не вкладываться больше, спонсоров не было. Деньги шли из России, а в связи с такой обстановкой стало ясно, что средств никаких поступать не будет. Много каких факторов связано вместе.

В прошлом сезоне играли в местном чемпионате, но финансирование слабое было, задержки по зарплатам. Одни хоккеисты говорили, что все хорошо, другие не были довольны. Я не знаю, где правда.

Есть ли шанс на возрождение? Со всей обстановкой пока играть никто не будет, обычное и политическое отношение изменилось», – сказал бывший менеджер и тренер клуба. 

 

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