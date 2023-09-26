Скабелка о 6:5 с «Нефтехимиком»: «Барыс» мог и в основное время выиграть. Очень нужная победа»

Андрей Скабелка оценил победу «Барыса» над «Нефтехимиком» (6:5 ОТ) в КХЛ.

«Очень нужная победа. Второе – неплохо сегодня провели матч. Начало, может быть, по движению было за Нижнекамском, соперник больше контролировал шайбу. Но со второго периода удалось прибавить. Высокий прессинг был, много забирали шайб в зоне атаки, с этого и создавали моменты.

Обескураживающее начало для нас было в третьем периоде, но тем не менее хочу ребят поблагодарить, красавцы, не сломали их эти шайбы. Могли и в основное время выиграть. Спасибо, что сражались до конца, склонили чашу весов на свою сторону в овертайме», – сказал главный тренер « ».