Владимир Крикунов: «СКА спокойно достанет лидеров и поднимется наверх. Коллектив Ротенберга очень прилично укомплектован»

Владимир Крикунов поделился мыслями о выступлении СКА на старте сезоне.

20 сентября клуб прервал серию из пяти поражений, обыграв «Северсталь» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. На данный момент занимает девятое место в таблице Запада.

– Чем, на ваш взгляд, обусловлена неудачная серия из пяти поражений подряд одного из фаворитов всего сезона, питерского СКА?

– Это только начало сезона. А причины неудачного старта я объясняю тем, что в команду пришло очень много новых игроков, ребята еще не притерлись друг к другу, еще не налажены взаимодействия в тройках, пятерках.

Но в СКА очень квалифицированный подбор игроков, и, думаю, что питерцы поднимутся наверх и все у них будет нормально. Скорей всего, у них был спад, от которого не застрахован ни один клуб. У армейцев он случился в начале чемпионата.

Так обычно бывает, когда сильная команда проигрывает пять, шесть, максимум семь матчей, а потом она по любому идет вверх.

– Вы считаете, что армейцы еще сумеют выправить ситуацию или этот сезон для них окажется провальным?

– Я думаю, они спокойно достанут лидеров и поднимутся наверх таблицы по итогам регулярного сезона. Главное для всех команд без исключения – это то, как ты выступишь в плей-офф.

Просто все сейчас так удивляются неудачам СКА – как такое может быть? Но ничего удивительного в этом я не вижу. Еще раз подчеркну, – коллектив очень прилично укомплектован – поэтому там все будет нормально, болельщики могут быть спокойны, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.