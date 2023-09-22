Владимир Крикунов: «СКА спокойно достанет лидеров и поднимется наверх. Коллектив Ротенберга очень прилично укомплектован»

Теги СКА Владимир Крикунов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Владимир Крикунов поделился мыслями о выступлении СКА на старте сезоне.

20 сентября клуб прервал серию из пяти поражений, обыграв «Северсталь» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. На данный момент СКА занимает девятое место в таблице Запада.

– Чем, на ваш взгляд, обусловлена неудачная серия из пяти поражений подряд одного из фаворитов всего сезона, питерского СКА?

– Это только начало сезона. А причины неудачного старта я объясняю тем, что в команду пришло очень много новых игроков, ребята еще не притерлись друг к другу, еще не налажены взаимодействия в тройках, пятерках.

Но в СКА очень квалифицированный подбор игроков, и, думаю, что питерцы поднимутся наверх и все у них будет нормально. Скорей всего, у них был спад, от которого не застрахован ни один клуб. У армейцев он случился в начале чемпионата.

Так обычно бывает, когда сильная команда проигрывает пять, шесть, максимум семь матчей, а потом она по любому идет вверх.

– Вы считаете, что армейцы еще сумеют выправить ситуацию или этот сезон для них окажется провальным? 

– Я думаю, они спокойно достанут лидеров и поднимутся наверх таблицы по итогам регулярного сезона. Главное для всех команд без исключения – это то, как ты выступишь в плей-офф.

Просто все сейчас так удивляются неудачам СКА – как такое может быть? Но ничего удивительного в этом я не вижу. Еще раз подчеркну, – коллектив Романа Ротенберга очень прилично укомплектован – поэтому там все будет нормально, болельщики могут быть спокойны, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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5 комментариев

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Jeff Lebowski
Да и так всё нормально, лол.
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icey_punk
Сам пишет?
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Михаил Опякин
Что тогда прорвёт Роман?
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Камбоджа134
ладно ЦСКА плохо начали так они два подряд кубка взяли, их понять можно - наелись, а эти то «новенькие» с каких щей ватку гонят?
Дохлые они и ничего не добьются, понятно новых будут искать, но Ротен выбирать не умеет, нюха у него нет
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