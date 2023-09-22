Алексей Терещенко: «Дайте Ротенбергу спокойно работать и оставьте СКА в покое! Уверен, он во всем разберется, и армейцы смогут реализовать свой истинный потенциал»

Алексей Терещенко поделился мыслями о ситуации в СКА.

Клуб прервал серию из 5 поражений, обыграв «Северсталь» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– На ваш взгляд, в чем причины неудачного старта СКА?

– У СКА очень сильный состав, способный решать большие задачи. Он пока еще не сыгрался.

Причиной такой серии может быть все что угодно: отношение к делу, проблемы с физической готовностью, внутреннее напряжение из-за неудач, но истину знают только сами хоккеисты и тренеры СКА.

– Вы упомянули отношение к делу. Чувствуете проблемы питерцев с этим?

– Повторюсь, не будучи в команде, невозможно о чем-то говорить, но, если кто-то из игроков недорабатывает по этой части, то их в коллективе быть не должно вне зависимости от статуса и титулов, потому что команда превыше всего!

– Влияет ли на неудачи СКА постоянная ротация состава?

– Думаю, что нет. Мы не знаем, почему она происходит так часто: болезни, травмы или иные причины. Уверен, что Роман Борисович Ротенберг во всем этом разберется, и армейцы с Невы смогут реализовать свой истинный потенциал.

– Руководителям СКА не следует принимать скоропалительных мер в отношении Ротенберга?

– Конечно же нет. Если мы начнем действовать так, как вы сказали, то у наставников совсем не будет свободы и пространства для творчества, поисков путей исправления ошибок. Дайте Ротенбергу спокойно работать и оставьте СКА в покое!

Еще раз повторяю: у петербуржцев очень мощный и интересный по своему игровому потенциалу состав во всех линиях, – сказал трехкратный чемпион мира .

«Прорвали блокаду Ленинграда!» СКА прервал серию поражений – и Ротенберг обезумел от радости