Алексей Терещенко: «Дайте Ротенбергу спокойно работать и оставьте СКА в покое! Уверен, он во всем разберется, и армейцы смогут реализовать свой истинный потенциал»
Алексей Терещенко поделился мыслями о ситуации в СКА.
Клуб прервал серию из 5 поражений, обыграв «Северсталь» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– На ваш взгляд, в чем причины неудачного старта СКА?
– У СКА очень сильный состав, способный решать большие задачи. Он пока еще не сыгрался.
Причиной такой серии может быть все что угодно: отношение к делу, проблемы с физической готовностью, внутреннее напряжение из-за неудач, но истину знают только сами хоккеисты и тренеры СКА.
– Вы упомянули отношение к делу. Чувствуете проблемы питерцев с этим?
– Повторюсь, не будучи в команде, невозможно о чем-то говорить, но, если кто-то из игроков недорабатывает по этой части, то их в коллективе быть не должно вне зависимости от статуса и титулов, потому что команда превыше всего!
– Влияет ли на неудачи СКА постоянная ротация состава?
– Думаю, что нет. Мы не знаем, почему она происходит так часто: болезни, травмы или иные причины. Уверен, что Роман Борисович Ротенберг во всем этом разберется, и армейцы с Невы смогут реализовать свой истинный потенциал.
– Руководителям СКА не следует принимать скоропалительных мер в отношении Ротенберга?
– Конечно же нет. Если мы начнем действовать так, как вы сказали, то у наставников совсем не будет свободы и пространства для творчества, поисков путей исправления ошибок. Дайте Ротенбергу спокойно работать и оставьте СКА в покое!
Еще раз повторяю: у петербуржцев очень мощный и интересный по своему игровому потенциалу состав во всех линиях, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
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