Алексей Терещенко: «Дайте Ротенбергу спокойно работать и оставьте СКА в покое! Уверен, он во всем разберется, и армейцы смогут реализовать свой истинный потенциал»

Теги СКА Алексей Терещенко КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Алексей Терещенко поделился мыслями о ситуации в СКА.

Клуб прервал серию из 5 поражений, обыграв «Северсталь» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– На ваш взгляд, в чем причины неудачного старта СКА?

– У СКА очень сильный состав, способный решать большие задачи. Он пока еще не сыгрался.

Причиной такой серии может быть все что угодно: отношение к делу, проблемы с физической готовностью, внутреннее напряжение из-за неудач, но истину знают только сами хоккеисты и тренеры СКА.

– Вы упомянули отношение к делу. Чувствуете проблемы питерцев с этим?

– Повторюсь, не будучи в команде, невозможно о чем-то говорить, но, если кто-то из игроков недорабатывает по этой части, то их в коллективе быть не должно вне зависимости от статуса и титулов, потому что команда превыше всего!

– Влияет ли на неудачи СКА постоянная ротация состава?

– Думаю, что нет. Мы не знаем, почему она происходит так часто: болезни, травмы или иные причины. Уверен, что Роман Борисович Ротенберг во всем этом разберется, и армейцы с Невы смогут реализовать свой истинный потенциал.

– Руководителям СКА не следует принимать скоропалительных мер в отношении Ротенберга?

– Конечно же нет. Если мы начнем действовать так, как вы сказали, то у наставников совсем не будет свободы и пространства для творчества, поисков путей исправления ошибок. Дайте Ротенбергу спокойно работать и оставьте СКА в покое!

Еще раз повторяю: у петербуржцев очень мощный и интересный по своему игровому потенциалу состав во всех линиях, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко

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14 комментариев

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Ебздрогыч
Да все только за, цирк должен продолжаться!
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lenson
Дате спокойно продолжать работу цирка
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Сергей Орлов
😛
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vizaslayer
ну не виноват Роман, что у его родни много бабосов, а его страсть хоккей, фортануло, не то что вам диванным экспертам. Ща построит весь рос хоккей и заживём (нет))
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Cbj Fan
А сейчас предлагаю Алексею объяснить политику аренд.
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Кавабунга Шреддоголовый
Глубже Алексей, еще глубже. Активнее старайся
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Иван Стрелков
Главное, чтобы Романа Борисовича заместитель председателя совета директоров клуба на ковер не вызвал. Говорят, грозен, может вспылить да и уволить :))
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viktorpavlov70
у петербуржцев не только очень мощный и интересный по своему игровому потенциалу состав во всех линиях, но ещё есть два состава в Сочи и Тольятти. Конечно надо дать Роме спокойно лепить из трёх команд одну боеспособную. Процесс сегодня начался.
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Ми Ша
Так ему никто и не мешает, это Рома будоражит своим «потенциалом» около хоккейную общественность
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Dinamik1
Другого тренера уже бы выгнали а ему дайте поработать.А можнт сразу дать кубок Гагарина ведь заслужил.
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Ковид 07.10.52
Ух нализал, такого Рома скоро к себе позовет в штаб...
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