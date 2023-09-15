«Динамо» выиграло четыре матча подряд. Следующий соперник – «Спартак»

Теги СКА Спартак Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Московское «Динамо» выиграло четыре матча подряд в КХЛ.

Команда тренера Алексея Кудашова обыграла СКА (3:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее бело-голубые победили «Сочи» (4:0), «Барыс» (4:3 ОТ) и ЦСКА (4:1).

«Динамо» выиграло пять из семи матчей в текущем регулярном чемпионате. Набрав 10 очков, команда занимает второе место в таблице Западной конференции.

В следующем матче «Динамо» сыграет против «Спартака».

7 комментариев

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A. Kolchak
Тот случай, когда Динамо - Спартак намного интереснее, чем СКА - ЦСКА
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ARoman91
Мы и Спартак обыграем!
Вперёд, Динамо Москва!
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Иван Павлов
Команда потихоньку начинает чувствовать себя комфортнее в новой конфигурации. Волков - молодец, первый матч в сезоне, и не подвёл, уверенно сыграл. Джиошвили в ключевой момент, когда откровенно хандрило большинство, в одиночку создал шайбу, решившую исход матча.

Спартак сейчас на ходу, тоже серьёзная проверка. Будет зрелищный матч.
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Огюст
Чувствую сильный "зарубончик "не уступчивый будет !
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Machine Head
Еще одно дерби. Рубка будет нешуточная, возможно , с драками . Но в итоге дернем Спартак. СКА сегодня знатно дали закурить сигару.
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newdun
Ответ ARoman91
Мы и Спартак обыграем! Вперёд, Динамо Москва!
Хлопнем вас
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