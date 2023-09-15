«Динамо» выиграло четыре матча подряд. Следующий соперник – «Спартак»
Московское «Динамо» выиграло четыре матча подряд в КХЛ.
Команда тренера Алексея Кудашова обыграла СКА (3:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Ранее бело-голубые победили «Сочи» (4:0), «Барыс» (4:3 ОТ) и ЦСКА (4:1).
«Динамо» выиграло пять из семи матчей в текущем регулярном чемпионате. Набрав 10 очков, команда занимает второе место в таблице Западной конференции.
Вперёд, Динамо Москва!
Спартак сейчас на ходу, тоже серьёзная проверка. Будет зрелищный матч.