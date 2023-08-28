Медведев о сокращении зарплат в СКА: «Через выигрыш Кубка Гагарина есть возможность ничего не потерять. Что удивительного? Никто не встал в позу: «Все, я ухожу»

Александр Медведев объяснил мотивацию игрок СКА принять сокращение зарплаты.

В межсезонье несколько хоккеистов петербургского клуба согласились подписать контракты на новых условиях – с сокращением оклада, что позволило клубу вписаться в потолок зарплат.

– Откуда альтруизм у игроков СКА, которые добровольно согласились на урезание контрактов?

– Сейчас бессмысленно обсуждать потолок зарплат. Хотя возникает вопрос: а где лучше уравниваться – в подвале или на уровне человеческого роста?

То есть что брать за ориентир: пол или потолок зарплат? Идея хорошая, чтобы усиливать конкуренцию. При этом нельзя допускать, чтобы снижался уровень.

Те бонусы, которые не учитываются в потолке зарплат, но находятся под контролем лиги, вполне могут быть использованы. А главный бонус, как мы знаем, связан с выигрышем Кубка Гагарина.

Ребята из СКА знают, какая задача перед нами стоит и что есть возможность через победу в плей‑офф ничего не потерять.

Поэтому кто‑то сознательно идет на понижение контракта. Что же тут удивительного? И все знают, что это не только у Васи или Пети снизили зарплату, а у Димы оставили.

Нет, это в целом такой подход в команде, который кажется успешным.

Причем ведь никто не встал в позу: «Все, я ухожу». Таких не нашлось, – сказал председатель правления совета директоров СКА Александр Медведев.