Скабелка о 3:4 от «Динамо»: «Обидное поражение. В концовке «Барысу» не простили удаления, а на овертайм уже не хватило эмоций»
Андрей Скабелка оценил поражение «Барыса» от московского «Динамо» (3:4 ОТ) в КХЛ.
«Обидное поражение. Мы сегодня здорово играли, ребята молодцы. Хорошее движение, самоотдача и командные действия также были на уровне. В концовке «Динамо» не простило нам удаления, в прошлой игре они тоже здорово действовали в большинстве и забили четыре.
Сегодня в равных составах мы играли хорошо и даже переигрывали соперников, но в меньшинстве слабо сработали. На овертайм уже не хватило эмоций», – сказал главный тренер «Барыса».
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