Кудашов о 4:3 с «Барысом»: «В игре было и плохое, но концовка положительная, и она вселяет оптимизм»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Барыс Динамо Хоккей

Алексей Кудашов оценил победу московского «Динамо» над «Барысом» (4:3 ОТ) в КХЛ.

«В первую очередь хочу обратиться к болельщикам и поблагодарить их. При счете 1:3 они гнали команду вперед, и эта энергия передалась игрокам. В игре было и плохое, но в конце нашли в себе силы, проявили характер и вытащили матч. Был негатив, но концовка положительная, и она вселяет оптимизм.

В третьем периоде мы играли в три звена. Нужно было это сделать, чтобы взвинтить темп. Ряд игроков не доигрывали и были холодными. Вроде ждешь, что они что-то покажут, но когда хоккеист не горит, то от него и ждать толком нечего. Были игроки, которые выпали, поэтому нужно было переходить на три звена», – сказал главный тренер «Динамо».

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2 комментария

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Вольфсбург
С такой обороной вам позволять отыгрываться дадут только середняки, типо Барыса или аутсайдеры. Реализация тоже хромает, а главное уверенной игры Коновалова нет, первую шевельнул только черенком клюшки, вторая под щитками прошла. Вообще кого не поставь в рамку играть, есть беспокойство, к Моторыгину тоже есть вопросы по пропущенным с Магниткой, пусть звезду не ловит, далеко ещё. С вымученной победой сораДники!
+3
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+3
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Андрей Королёнок
Лëша, какая надежда? Наитупейшая игра в равных составах, вы не забиваете у же шесть периодов. Что должен сделать Миронов, что бы ты его посадил на лавку, назови матч, когда он не почувствовал в наши ворота?
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