«Барыс» проиграл все 5 матчей сезона КХЛ – вели 3:1 на 54-й минуте игры с «Динамо», но уступили в овертайме. Гусев сделал 3 передачи, Уил – дубль

Теги Андрей Скабелка КХЛ Барыс Никита Гусев Динамо Джордан Уил Хоккей

«Барыс» проиграл пятый подряд матч в КХЛ.

Команда тренера Андрея Скабелки уступила московскому «Динамо» (3:4 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Казахстанский клуб вел со счетом 3:1 по ходу третьего периода. Нельсон Ногьер забил гол на 51-й минуте, после чего «Барыс» повел 3:1.

Но после этого бело-голубые сначала сократили разницу в счете на 55-й минуте, а затем и сравняли счет на 56-й минуте – дубль сделал форвард Джордан Уил.

В овертайме победный гол забил защитник Даниил Пыленков.

Нападающий «Динамо» Никита Гусев отметился тремя результативными передачи. У форварда 7 (2+5) баллов в 5 играх.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pertinax Gandi
Два большинства подряд роскошно реализовали конечно. Но в целом пока какого-то улучшения игры по сравнению с прошлым сезоном не видно.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бычара не краснодарский
Скабелка физрук
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алиби Жандильдин
Какого х админ удалил мой коммент?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Асанов
Болелам Барыса большой респект! У вас классная команда,... а победы ещё придут...Надо через это пройти Все у вас будет хорошо...Скабелка здесь не при чем...он классный тренер!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ГнатьСКАвВХЛ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
судейки же тянули Динамо. кто смотрел матч, тот видел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ФеАноР
Ответ Валерий Асанов
Болелам Барыса большой респект! У вас классная команда,... а победы ещё придут...Надо через это пройти Все у вас будет хорошо...Скабелка здесь не при чем...он классный тренер!
а кто при чем? Картофан как раз при чем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий