«Барыс» проиграл все 5 матчей сезона КХЛ – вели 3:1 на 54-й минуте игры с «Динамо», но уступили в овертайме. Гусев сделал 3 передачи, Уил – дубль
«Барыс» проиграл пятый подряд матч в КХЛ.
Команда тренера Андрея Скабелки уступила московскому «Динамо» (3:4 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Казахстанский клуб вел со счетом 3:1 по ходу третьего периода. Нельсон Ногьер забил гол на 51-й минуте, после чего «Барыс» повел 3:1.
Но после этого бело-голубые сначала сократили разницу в счете на 55-й минуте, а затем и сравняли счет на 56-й минуте – дубль сделал форвард Джордан Уил.
В овертайме победный гол забил защитник Даниил Пыленков.
Нападающий «Динамо» Никита Гусев отметился тремя результативными передачи. У форварда 7 (2+5) баллов в 5 играх.
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