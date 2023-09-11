«Барыс» проиграл все 5 матчей сезона КХЛ – вели 3:1 на 54-й минуте игры с «Динамо», но уступили в овертайме. Гусев сделал 3 передачи, Уил – дубль

«Барыс» проиграл пятый подряд матч в КХЛ.

Команда тренера уступила московскому «Динамо» (3:4 ОТ) в игре Фонбет чемпионата .

Казахстанский клуб вел со счетом 3:1 по ходу третьего периода. Нельсон Ногьер забил гол на 51-й минуте, после чего « » повел 3:1.

Но после этого бело-голубые сначала сократили разницу в счете на 55-й минуте, а затем и сравняли счет на 56-й минуте – дубль сделал форвард .

В овертайме победный гол забил защитник Даниил Пыленков.

Нападающий « » Никита Гусев отметился тремя результативными передачи. У форварда 7 (2+5) баллов в 5 играх.