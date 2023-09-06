Шарыченков о 2:4 от «Металлурга»: «ЦСКА проиграл ключевые стыки, отскоки, борьбу. Соперник был побыстрее»

Александр Шарыченков оценил поражение ЦСКА от «Металлурга» (2:4) в КХЛ.

— Почему матч с «Магниткой» получился неровным?

— Мы неплохо начали, первыми забили. Потом соперник к нам адаптировался, у них хорошая, обученная команда. Есть и опытные ребята, и талантливая молодежь, которая бежит, старается.

У нас не получилось, было видно, что соперник побыстрее. Мы проиграли ключевые стыки, отскоки, борьбу.

— Можно ли было предсказать бросок Кошелева в меньшинстве?

— Конечно же, такое было невозможно предсказать. Он сделал все хорошо, парень мастеровитый. Довольно быстро подготовил бросок и резко вылетел. Тяжело было среагировать, он хорошо сработал по шайбе, — сказал голкипер .