Шарыченков о 2:4 от «Металлурга»: «ЦСКА проиграл ключевые стыки, отскоки, борьбу. Соперник был побыстрее»
Александр Шарыченков оценил поражение ЦСКА от «Металлурга» (2:4) в КХЛ.
— Почему матч с «Магниткой» получился неровным?
— Мы неплохо начали, первыми забили. Потом соперник к нам адаптировался, у них хорошая, обученная команда. Есть и опытные ребята, и талантливая молодежь, которая бежит, старается.
У нас не получилось, было видно, что соперник побыстрее. Мы проиграли ключевые стыки, отскоки, борьбу.
— Можно ли было предсказать бросок Кошелева в меньшинстве?
— Конечно же, такое было невозможно предсказать. Он сделал все хорошо, парень мастеровитый. Довольно быстро подготовил бросок и резко вылетел. Тяжело было среагировать, он хорошо сработал по шайбе, — сказал голкипер ЦСКА.
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