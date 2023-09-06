Плотников о 2:4 от «Металлурга»: «ЦСКА нужно больше забивать, лучше играть в обороне и не допускать глупых ошибок. Вроде мы серьезная команда»

Сергей Плотников оценил поражение ЦСКА от «Металлурга» (2:4) в КХЛ.

— Нам нужно больше забивать и лучше играть в обороне. Во‑первых, мы пропустили в большинстве, что нам непозволительно. Во‑вторых, не надо допускать глупых ошибок. Вроде мы серьезная команда. Но, думаю, все нормально будет. Дальше мы поговорим об этом, уберем все эти нюансы. Мы будем лучше.

— Не первый год ЦСКА буксует на старте чемпионата. Может, нет смысла газовать на старте?

— Ну да, и статистика диктует, что при медленном старте мы в итоге берем Кубок Гагарина. Если и теперь будет все так же, я только обрадуюсь.

— Главный тренер «Магнитки» Разин в прошлом сезоне доставил вам немало проблем с «Северсталью» в первом раунде плей‑офф. Что он привнес в игру « »?

— Свой хоккей, который ему нравится. Тот же самый, что с «Северсталью». Просто сейчас у него подбор игроков чуть выше. Не в упрек, конечно, ребятам из Череповца. У него теперь более мастеровитые хоккеисты. Стиль у «Магнитки» скоростной, атакующий, ребята быстро двигают шайбу, бегут на все забросы. Юркая команда в нападении.

— Вы забили 50‑й гол за ЦСКА.

— Да? Я не знал. Поэтому пока не могу выразить свои эмоции, – сказал форвард .