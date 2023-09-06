Полтапов после 2:4 от «Металлурга»: «Ищем пока свою игру. На следующий матч выйдет другой ЦСКА»

Теги Металлург Мг ЦСКА КХЛ Прохор Полтапов Хоккей

Прохор Полтапов высказался после матча ЦСКА с «Металлургом» (2:4) в КХЛ.

— ЦСКА провел три разных по содержанию матча — с «Ак Барсом», «Адмиралом» и «Металлургом». Пока ищете себя?

— Мы провели не так много матчей в предсезонке — думаю, поэтому так. Ищем пока свою игру. Но все все знают, и сейчас мы все обговорили. Поэтому на следующий матч, думаю, выйдет вообще другой ЦСКА.

— Вас удивило, как Кошелев забил ЦСКА в бреющем полете?

— Была такая мысль: «Как же мы в большинстве пропустили?» Может, потеряли концентрацию. Но там в моменте шайба отскочила, тык‑пык, и все, — сказал форвард ЦСКА.

8 сентября ЦСКА сыграет в гостях с «Нефтехимиком».

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2 комментария

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MihuS
Разин красава, качественная подготовка команды к сезону, игра смотрится.
+7
-1
+6
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Семен Бабцов
Такая игра мне нравится! Удачи, родные!👍👍👍
+3
0
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