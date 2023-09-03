Григоренко раскритиковал качество льда на арене ЦСКА: «Ужасное. На таком нельзя играть»

Теги ЦСКА КХЛ Михаил Григоренко Адмирал ЦСКА-Арена Р-Спорт Хоккей

Михаил Григоренко критически отнесся к качеству льда на стадионе ЦСКА.

Об этом хоккеист заявил после победы над «Адмиралом» (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Хорошо, что выиграли. Первая победа в сезоне всегда дается тяжело. Надеюсь, начнем победную серию и будем прибавлять с каждым матчем.

Не сказал бы, что у нас было волнение в игре с «Ак Барсом». Мы пока только вкатываемся в сезон.

Еще бы отметил качество льда: оно ужасное, на таком льду играть нельзя. Порой ошибки, связанные с качеством льда, со стороны выглядят так, будто у игроков присутствует нервозность.

Что касается моего гола, то шайбу все-таки подправил я. Сначала спросил у Макса Соркина, коснулся он или нет.

Он как-то неуверенно ответил, решили, что все-таки я подправил шайбу в ворота», – сказал нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

1 комментарий

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Maluma Amulam
И это великая арена
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