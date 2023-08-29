Скабелка о «Барысе»: «Усилили нужные позиции. Выбор легионеров был больше, чем перед прошлым сезоном, но их стоимость поднялась»

Андрей Скабелка рассказал о селекции «Барыса» в преддверии нового сезона КХЛ.

«Летом мы в первую очередь усилили те позиции, которые нуждались в этом. Это самое главное. Не скажу, что выбор легионеров был большим, но он был больше, чем перед прошлым сезоном.

С чем это связано? Этого я не могу сказать. Но факт — иностранных хоккеистов стало на рынке больше. Они рассматривали наши предложения. Перед прошлым сезоном, откровенно скажу, было пять хоккеистов из пяти, кого мы могли выбрать. В это межсезонье их было значительно больше, но взять удалось не всех, кого хотели. После сокращения лимита в российских командах стоимость иностранцев поднялась — нам в этом плане конкурировать сложно.

Еще важно, что мы входим в сезон с опытным и сильным вратарем. Рядом с Паскуале наши ребята будут набираться опыта и становиться сильнее», – сказал главный тренер « ».