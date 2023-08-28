Илья Ежов: «Лимит дал место русским вратарям. Шестеркин в СКА был вторым и третьим, уехал в НХЛ и выиграл «Везину» – здесь шведы, финны его вытесняли»

Теги Салават Юлаев СКА Рейнджерс НХЛ КХЛ Илья Ежов Игорь Шестеркин лимит на легионеров Чемпионат.com Хоккей

Илья Ежов заявил, что лимит на легионеров принес пользу российским вратарям.

– Становится все меньше легионеров-вратарей. Помогает ли это российским вратарям? Серебряков и Демченко в своих командах получили сумасшедшее количество игр в прошлом сезоне.

– Пару лет назад практически у каждого топового клуба был вратарь-иностранец, и я это прожил в СКА.

Есть огромное количество хороших русских вратарей, которые всегда за кулисами были.

Игорь Шестеркин в СКА был вторым и третьим, уехал в Америку и выиграл «Везину», считается теперь одним из лучших.

А здесь в плей-офф он даже в состав не попадал первым, играли шведы, финны. Они всегда его вытесняли.

Лимит дал место русским вратарям. Это увидели в прошлом году. Это хорошо для русского вратарского хоккея. В НХЛ русские вратари сейчас доминируют. Такой период начался.

Было очень много финнов, шведов, канадцев, теперь очень много сильных русских вратарей.

Думаю, это хороший пример для молодежи, кто здесь, для следующего поколения. Думаю, это на пользу, – сказал вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов.

3 комментария

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Oleg Olegov
Шестеркин тут конкурировал с Коскиненом, который сам потом поехал в НХЛ. То есть молодой кипер уровня НХЛ проигрывал конкуренцию опытному киперу уровню НХЛ, все логично, и лимит тут не причём.
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Melnikov1968
На первый взгляд показалось, что в НХЛ среди вратарей конкуренция меньше, чем в КХЛ. Здесь не мог стать первым, а в НХЛ, пожалуйста. Ерунда какая-то.
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gja
А ведь можно и в обратную сторону: раньше у вратарей были одноклубники-иностранцы, в конкуренции с которыми рос уровень российских вратарей и поэтому сейчас (да и ранее) лучшими вратарями в НХЛ являются выходцы из России. А дальше кто попадет в НХЛ когда не у кого в КХЛ учиться? Один только потенциальный парнишка на ум приходит - да и того через армию задержали и на родине оставили.
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