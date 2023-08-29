Морозов о «Соколе»: «Мы на связи с Красноярском. Пока они не говорят о желании вступить в КХЛ»

Теги Алексей Морозов КХЛ ВХЛ Сокол Красноярск Хоккей

Алексей Морозов заявил, что «Сокол» не намерен вступать в Фонбет чемпионат КХЛ.

В прошлом сезоне красноярцы дошли до финала плей-офф ВХЛ, где проиграли «Химику» (0-4).

— Как идет проработка по вступлению в КХЛ новых клубов?

— Мы провели большую работу с «Ладой» и показали всем, как это надо делать.

На данный момент мы не получали больше заявок на вступление в КХЛ. Все понимают, что нужна будет инфраструктура: стадион, гостиницы. Кого‑то тянуть в лигу мы не будем. Должно быть желание региона, команды, руководства клуба.

Мы на связи с Красноярском. Пока что они не говорят о желании вступить в КХЛ, — сказал президент КХЛ.

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