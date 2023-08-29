Морозов о «Соколе»: «Мы на связи с Красноярском. Пока они не говорят о желании вступить в КХЛ»
Алексей Морозов заявил, что «Сокол» не намерен вступать в Фонбет чемпионат КХЛ.
В прошлом сезоне красноярцы дошли до финала плей-офф ВХЛ, где проиграли «Химику» (0-4).
— Как идет проработка по вступлению в КХЛ новых клубов?
— Мы провели большую работу с «Ладой» и показали всем, как это надо делать.
На данный момент мы не получали больше заявок на вступление в КХЛ. Все понимают, что нужна будет инфраструктура: стадион, гостиницы. Кого‑то тянуть в лигу мы не будем. Должно быть желание региона, команды, руководства клуба.
Мы на связи с Красноярском. Пока что они не говорят о желании вступить в КХЛ, — сказал президент КХЛ.
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