Немировски об игре против СКА: «Много спорных моментов, но грязных не было. Жалко, когда хоккеисты получают травмы, судья не может все видеть»

Дэвид Немировски высказался о ходе матча против СКА.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг был удален в игре с «Сибирью» на турнире имени Пучкова после того, как резко отреагировал на силовой прием защитника «Сибири» против форварда СКА Захара Бардакова. Морозов также получил матч-штраф.

«Обе команды хорошо провели большинство. Хорошая игра, думаю, всем понравилась.

Удаления и силовые приемы? Без комментариев. Судья не может все видеть, нужно смотреть видео. Много спорных моментов, но грязных не было. В такие моменты надо действовать спокойно. Если будешь волноваться, то это перенесется на игроков.

Силовой прием Морозова в адрес Бардакова? Пока не знаю, поговорили они или нет. Нужно смотреть повтор, полностью его не видел, поэтому не буду комментировать эпизод. Хочется, чтобы игры были без травм. Жалко, когда хоккеисты получают повреждения. Всегда желаем ребятам здоровья», – заявил главный тренер «Сибири» .

Ротенберг о тренере «Сибири» Немировски: «В пивной лиге в Канаде работал, наверное. Не знаю, по каким правилам он собирается дальше работать в КХЛ»

«Ты че делаешь, пидарас, #####?» Ротенберг получил матч-штраф на игре с «Сибирью» за реакцию на хит Морозова против Бардакова